وحدت حوزه و دانشگاه بايد در عرصه عمل باعث رشد و تعالي دانشگاهها شود

به گزارش خبرگزاري مهر در اين بيانيه آمده است 27 آذر ، سالروز شهادت نستوه زمان ، درعرصه علم وعمل ، آيت الله دكتر شهيد مفتح است كه سيره و منش وي خود خط بطلاني است بر كلام نابخرداني كه بر طبل جدايي حوزه ودانشگاه مي كوبند.

بايد دانست كه وحدت حوزه و دانشگاه به حضور يك روحاني در دانشگاه يا يك دانشگاهي درحوزه ميسر نمي گردد بلكه به تعامل وحركت اين دو مجموعه براي رسيدن به يك نورواحد كه سرمنشا خدمات و توجهات مي باشد اطلاق مي گردد.

بخش دانشجويي جمعيت موتلفه اسلامي ضمن گراميداشت ياد و خاطره آن استاد حوزه و دانشگاه به تمامي دانشجويان و حوزويان ارجمند بر مطالب زير تاكيد مي نمايد:

1- وحدت حوزه و دانشگاه كلامي است كه نه در قالب شعار، بلكه در عرصه عمل بايد موجب رشد و تعالي علمي وحركت حوزه بسوي تكنولوژي و فناوري جديد اطلاعات و تامين نيازهاي دانشگاه به مباني فقهي و دانشگاه بسوي اسلامي تر شدن وبهره مندي از ژرفاي فقه وحديث و قرآن براي توليد علم گردد. يعني همان چيزي كه امام راحل آن را از اين دو نهاد طلب مي نمود. لذا بخش دانشجويي جمعيت موتلفه اسلامي از تمامي دانشگاهيان وحوزويان مي خواهد كه با وحدت وتعامل و تلاش جهت دستيابي به اين اهداف متعالي ، آينده را براي ايجاديك دانشگاه كاملا اسلامي و مولد علوم اسلامي و تجربي براي جهان اسلام هموار سازند.

2- نهضت نرم افزاري بياني است كه هم اكنون همگان به اهميت آن واقف گرديده اند و دريافته اند كه لازمه رشد وتعالي ايران اسلامي ، همچنان مقام معظم رهبري بارها بر آن تاكيد فرموده اند، تحقق نهضت نرم افزاري و توليد علم مي باشد بخش دانشجويي جمعيت موتلفه اسلامي يكي از موتلفه هاي اساسي تحقق اين مهم راتعامل تبادل علمي و گفتگو ميان حوزه و دانشگاه مي داند واز همه صاحبان اين مناصب حضور و تلاش در اين امر را درخواست دارد.

در پايان بخش دانشجويي جمعيت موتلفه اسلامي باتشكر از همه بزرگاني كه در راه تعالي ايران اسلامي قدم بر مي دارند مردم شريف ايران اسلامي ، دانشجويان و حوزويان را به حضور گسترده جهت انتخاب شايسته درانتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي دعوت نموده واميد دارد كه مجلس هفتم ، مجلسي باشد كه حافظ منافع ملي و حامي مردم شريف ايران اسلامي باشد.