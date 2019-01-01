به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، حبیب عرفان منش، مدیرکل دفتر راهبری اجرای آموزش این سازمان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ تا ۶ ماهه اول سال جاری، ۱۷ هزار و ۲۸۳ دانش آموخته دانشگاهی با همکاری و هدایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای فراگیری آموزش های مهارتی جذب بنگاه های اقتصادی شده اند، از صدور ۱۱ هزار و ۵۶۸ مجوز آموزش کارورزی برای بنگاه اقتصادی که شرایط ارائه آموزش های مهارتی را داشته اند، از سال گذشته تا ۶ ماهه اول سال جاری خبر داد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲ هزار و ۴۳۳ نفر در راستای اجرای طرح مذکور با همکاری و هدایت سازمان برای فراگیری آموزش های مهارتی جذب بنگاه های اقتصادی شده اند و تعداد ۸ هزار و ۹۱۰ مجوز آموزش کارورزی برای بنگاه های اقتصادی در سال گذشته توسط سازمان صادر شده است.

عرفان منش در ادامه از جذب ۴ هزار و ۸۵۰ نفر دانش آموخته دانشگاهی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بنگاه های اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: تعداد ۲ هزار و ۶۵۸ مجوز آموزش کارورزی برای بنگاه های اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال جاری توسط سازمان صادر شده است.

وی گفت: افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش­ آموختگان دانشگاهی از طریق انتقال مهارت، تجربه و دانش موجود در بنگاه های اقتصادی، فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش ­آموخته به بنگاه اقتصادی، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش ­آموختگان و ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفه ­ای دانش ­آموختگان از اهداف طرح مذکور است.

این مقام مسئول در سازمان آموزش فنی و حرفه ای، در خصوص اقدامات سازمان در ارتباط با طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی گفت: تنظیم و ابلاغ دستورالعمل «نحوه صدور مجوز آموزش کارورزی» به ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها، بازنگری و تصویب نهایی فرآیندهای اجرایی طرح کارورزی و باز طراحی سامانه کارورزی از جمله اقدامات سازمان در راستای اجرای طرح مذکور است.

عرفان منش گفت: اخذ خدمات وب­ سرویس از سازمان تأمین اجتماعی برای سامانه جدید کارورزی و مهارت­ آموزی در ارتباط با تأیید کد بیمه کارگاه، سوابق پرداخت حق بیمه کارکنان و تعداد بیمه­ شدگان بنگاه ­های متقاضی دریافت مجوز آموزش کارورزی و مهارت­ آموزی و همچنین سوابق بیمه­ ای داوطلبان ورود به دوره ­های کارورزی و مهارت ­آموزی از دیگر اقدامات سازمان در راستای اجرای طرح مذکور است.

مدیرکل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان افزود: سامانه اختصاصی جدید با رویکرد رفع موانع و مشکلات اجرایی طرح مهارت آموزی دانش آموختگان دانشگاهی و تسهیل فرآیندهای اجرایی آن طراحی شده است.

این مقام مسئول در سازمان آموزش فنی و حرفه ای تصریح کرد: با طراحی سامانه جدید کارورزی و مهارت­ آموزیامکان اعلام درخواست و ارسال مستندات لازم به صورت الکترونیکی توسط بنگاه های متقاضی جذب کارورز، امکان کنترل و راستی آزمایی خودکار کد بیمه کارگاه بنگاه های متقاضی و امکان بررسی صلاحیت آموزشی بنگاه های متقاضی و صدور مجوز الکترونیکی آموزش کارورزی برای آنها فراهم شده است.

وی افزود: با شروع به کار سامانه مذکور، امکان ثبت نام و ارسال مستندات لازم به صورت الکترونیکی توسط داوطلبان کارورزی و امکان انتخاب توامان داوطلبان کارورزی واجد شرایط توسط بنگاه های دارای مجوز آموزش کارورزی و ارسال دعوتنامه الکترونیکی برای آنها از طریق سامانه جدید مقدور شده است.

وی ادامه داد: امکان انعقاد الکترونیکی قرارداد آموزشی بین داوطلبان کارورزی و بنگاه ­های دارای مجوز آموزش کارورزی، امکان ثبت و اعمال الکترونیکی نتایج بازرسی دوره­ های کارورزری و امکان صدور تأییدیه حضور در دوره ­های کارورزی به صورت الکترونیکی از دیگر ویژگی ها و قابلیت های سامانه جدید طرح کارورزی و مهارت آموزی است.

متقاضیان علاقمند می توانند برای ثبت نام در طرح کارورزی به karvarzi.tvto.ir مراجعه کنند.