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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۹

یک مقام مسئول در سازمان فنی و حرفه‌ای خبرداد:

مهارت آموزی۱۷هزار فارغ‌التحصیل در بنگاههای اقتصادی

مهارت آموزی۱۷هزار فارغ‌التحصیل در بنگاههای اقتصادی

یک مقام مسئول در سازمان فنی و حرفه ای گفت: ۱۷هزار و۲۸۳دانش آموخته دانشگاهی در راستای اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان از سال گذشته تاکنون برای فراگیری مهارت جذب بنگاه های اقتصادی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، حبیب عرفان منش،  مدیرکل دفتر راهبری اجرای آموزش این سازمان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ تا ۶ ماهه اول سال جاری، ۱۷ هزار و ۲۸۳ دانش آموخته دانشگاهی با همکاری و هدایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای فراگیری آموزش های مهارتی جذب بنگاه های اقتصادی شده اند، از صدور  ۱۱ هزار و ۵۶۸ مجوز آموزش کارورزی برای بنگاه اقتصادی که شرایط ارائه آموزش های مهارتی را داشته اند، از سال گذشته تا ۶ ماهه اول سال جاری خبر داد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲ هزار و ۴۳۳ نفر در راستای اجرای طرح مذکور با همکاری و هدایت سازمان برای فراگیری آموزش های مهارتی جذب بنگاه های اقتصادی شده اند و تعداد ۸ هزار و ۹۱۰ مجوز آموزش کارورزی برای بنگاه های اقتصادی در سال گذشته توسط سازمان صادر شده است.

عرفان منش در ادامه از جذب ۴ هزار و ۸۵۰ نفر دانش آموخته دانشگاهی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بنگاه های اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: تعداد ۲ هزار و ۶۵۸ مجوز آموزش کارورزی برای بنگاه های اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال جاری توسط سازمان صادر شده است.

وی گفت: افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش­ آموختگان دانشگاهی از طریق انتقال مهارت، تجربه و دانش موجود در بنگاه های اقتصادی، فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش ­آموخته به بنگاه اقتصادی، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش ­آموختگان و ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفه ­ای دانش ­آموختگان از اهداف طرح مذکور است.

این مقام مسئول در سازمان آموزش فنی و حرفه ای، در خصوص اقدامات سازمان در ارتباط با طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی گفت: تنظیم و ابلاغ دستورالعمل «نحوه صدور مجوز آموزش کارورزی» به ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها، بازنگری و تصویب نهایی فرآیندهای اجرایی طرح کارورزی و باز طراحی سامانه کارورزی از جمله اقدامات سازمان در راستای اجرای طرح مذکور است.

عرفان منش گفت: اخذ خدمات وب­ سرویس از سازمان تأمین اجتماعی برای سامانه جدید کارورزی و مهارت­ آموزی در ارتباط با تأیید کد بیمه کارگاه، سوابق پرداخت حق بیمه کارکنان و تعداد بیمه­ شدگان بنگاه ­های متقاضی دریافت مجوز آموزش کارورزی و مهارت­ آموزی و همچنین سوابق بیمه­ ای داوطلبان ورود به دوره ­های کارورزی و مهارت ­آموزی از دیگر اقدامات سازمان در راستای اجرای طرح مذکور است.

مدیرکل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان افزود: سامانه اختصاصی جدید با رویکرد رفع موانع و مشکلات اجرایی طرح مهارت آموزی دانش آموختگان دانشگاهی و تسهیل فرآیندهای اجرایی آن طراحی شده است.

این مقام مسئول در سازمان آموزش فنی و حرفه ای تصریح کرد: با طراحی سامانه جدید کارورزی و مهارت­ آموزیامکان اعلام درخواست و ارسال مستندات لازم به صورت الکترونیکی توسط بنگاه های متقاضی جذب کارورز، امکان کنترل و راستی آزمایی خودکار کد بیمه کارگاه بنگاه های متقاضی و امکان بررسی صلاحیت آموزشی بنگاه های متقاضی و صدور مجوز الکترونیکی آموزش کارورزی برای آنها فراهم شده است.

وی افزود: با شروع به کار سامانه مذکور، امکان ثبت نام و ارسال مستندات لازم به صورت الکترونیکی توسط داوطلبان کارورزی و امکان انتخاب توامان داوطلبان کارورزی واجد شرایط توسط بنگاه های دارای مجوز آموزش کارورزی و ارسال دعوتنامه الکترونیکی برای آنها از طریق سامانه جدید مقدور شده است.

وی ادامه داد: امکان انعقاد الکترونیکی قرارداد آموزشی بین داوطلبان کارورزی و بنگاه ­های دارای مجوز آموزش کارورزی، امکان ثبت و اعمال الکترونیکی نتایج بازرسی دوره­ های کارورزری و امکان صدور تأییدیه حضور در دوره ­های کارورزی به صورت الکترونیکی از دیگر ویژگی ها و قابلیت های سامانه جدید طرح کارورزی و مهارت آموزی است.

متقاضیان علاقمند می توانند برای ثبت نام در طرح کارورزی به karvarzi.tvto.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 4501704

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