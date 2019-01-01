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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۰

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:

ساماندهی رودخانه های مازندران واگذار می شود

ساماندهی رودخانه های مازندران واگذار می شود

ساری - مدیرعامل آب منطقه ای مازندران، ساماندهی رودخانه های استان را امری ضروری دانست و گفت: نگهداری رودخانه های شهری به بخش خصوصی واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم یخکشی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری غرب مازندران در نوشهر، ساماندهی رودخانه ها را در نوشهر و چالوس امری مهم و ضروری دانست و گفت: در حوزه های شهری، حفاظت و نگهداری رودخانه ها را در حال واگذاری به بخش خصوصی هستیم.

وی با بیان اینکه منابع آبی در نوشهر و چالوس با توجه به توسعه جمعیت افزایش نیافته است گفت: در زمینه گردشگری و توسعه آن در ولشت و صلاح الدین کلا، طرح تهیه و به سرمایه گذاری واگذار شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران با بیان اینکه چالوس از نظر منابع آبی فقیر است گفت: سه مجتمع آبرسانی روستایی در شهرستان در دست ساخت است.

مجید عبداللهی اظهار داشت: در کلاردشت در چند سال اخیر به اندازه ۲۰ سال در حوزه آب کار شده است و از نظر تامین آب مشکلی در این شهرستان وجود ندارد.

کد مطلب 4501711

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