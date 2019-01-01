ساماندهی رودخانه های مازندران واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم یخکشی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری غرب مازندران در نوشهر، ساماندهی رودخانه ها را در نوشهر و چالوس امری مهم و ضروری دانست و گفت: در حوزه های شهری، حفاظت و نگهداری رودخانه ها را در حال واگذاری به بخش خصوصی هستیم.

وی با بیان اینکه منابع آبی در نوشهر و چالوس با توجه به توسعه جمعیت افزایش نیافته است گفت: در زمینه گردشگری و توسعه آن در ولشت و صلاح الدین کلا، طرح تهیه و به سرمایه گذاری واگذار شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران با بیان اینکه چالوس از نظر منابع آبی فقیر است گفت: سه مجتمع آبرسانی روستایی در شهرستان در دست ساخت است.

مجید عبداللهی اظهار داشت: در کلاردشت در چند سال اخیر به اندازه ۲۰ سال در حوزه آب کار شده است و از نظر تامین آب مشکلی در این شهرستان وجود ندارد.