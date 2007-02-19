آژانس چهارشنبه درباره برنامه هسته ای ایران گزارش می دهد / ایران به تلاش های دیپلماتیک خود ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه فایننشیال تایمز نوشت : وزارت خارجه ایران روز گذشته گفتگو درباره تعلیق فوری غنی سازی اورانیوم را در آستانه ضرب الاجل هفته جاری شورای امنیت سازمان ملل متحد رد کرد و این برخلاف دیپلماسی اخیر ایران بود که امیدها را برای رسیدن به مصالحه در این زمینه افزایش داده بود.

به ادعای این روزنامه، افزایش فشار آمریکا بر ایران به ویژه در زمینه حمایت آن از شیعیان درعراق موجب شد تا شخصیتهای سیاسی ایران از مقامات کشور خود بخواهند که در مسئله هسته ای جنبه احتیاط را رعایت کنند، چرا که نگران هستند این مسئله توجیهی برای اقدام نظامی آمریکا باشد.

فایننشیال تایمز تصریح می کند : تلاش دیپلماتیک ایران از جمله فرستادن نمایندگان ارشد ایران به روسیه، اروپا و عربستان سعودی طی ماه جاری پیام مسالمت آمیزی در بر داشت. این پیام می توانست شامل تمایل برای در نظر گرفتن نوعی تعلیق غنی سازی باشد.

به نوشته این روزنامه، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ( 21 فوریه) درباره همراهی ایران با قطعنامه شورای امنیت گزارش خواهد داد.

تحلیلگران در تهران می گویند : درحالیکه بحث و گفتگو درباره تعلیق دیگر یک تابو نیست، اما پیشنهاداتی که ایران در نظر دارد نمی تواند شامل توقف کامل و غیرمشروطی شود که شورای امنیت خواستار آن است.

این روزنامه انگلیسی می افزاید : به طور مثال ایران پیشنهاد داده که می تواند به طور موقت آزمایشهای هسته ای خود را متوقف کند و وارد گفتگو شود، اما تنها به شرط دریافت تضمین مبنی بر اینکه می تواند این آزمایشات را پس از پایان مذاکرات از سر بگیرد. این پیشنهاد از سوی اتحادیه اروپا رد شده است.

ایده دیگر هم که اخیرا مطرح شده تعلیق تزریق ماده خام به سانتریفیوژها، اما ادامه چرخش آنهاست. دیپلماتهای غربی می گویند که این گزینه نیز غیرقابل قبول است و به ایران اجازه می دهد تا به فناوری هسته ای تسلط پیدا کند.

از سوی دیگر، نیکولاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه گفت که امکان حل دیپلماتیک برنامه هسته ای ایران وجود دارد.