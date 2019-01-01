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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۵۵

جدیدترین موضع‌گیری «آبه» درباره جزایر کوریل و مذاکره با روسیه

جدیدترین موضع‌گیری «آبه» درباره جزایر کوریل و مذاکره با روسیه

نخست وزیر ژاپن درباره جزایر کوریل و مذاکره با روسیه به موضع‌گیری پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: در صورتیکه روسیه اراضی مرتبط با جزایر کوریل را پس از مذاکره به ژاپن واگذار کند، توکیو تصمیمی برای جابجائی ساکنان آن ندارد.

نخست وزیر ژاپن در این خصوص گفت: تمامی ساکنان اراضی شمالی جزایر کوریل روسی‌تبار هستند. موضع ما در مذاکره در این خصوص این نیست که خروج ساکنان این مناطق را درخواست کنیم؛ بلکه آن ها می توانند به سکونت خود ادامه دهند.

شینزو آبه در ادامه افزود: برای بازگرداندن جزایر مذکور (به ژاپن پس از مذاکره با روسیه)، کسب موافقت ساکنان این مناطق ضروری خواهد بود.

گفتنی است، روسیه در سال ۱۹۴۹ حاکمیتش در جزایر کوریل را اعلام کرد و از آن زمان بین ژاپن و این کشور برسر مالکیت این جزایر اختلافاتی وجود دارد.

کد مطلب 4501725

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