برد گیتی پسند و مس سونگون/ شهرداری ساوه یک گام به سقوط نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال امروز برگزار شد که تیم صدرنشین گیتی پسند برابر ارژن شیراز به پیروزی رسید و جایگاهش را در صدر جدول مستحکم تر کرد.

تیم شهرداری ساوه هم که در انتهای جدول قرار دارد، امروز مقابل شهروند ساری مغلوب شد تا یک گام دیگر به سقوط نزدیک شود. از نتایج جالب توجه این هفته، بازی پرگل آذرخش بندرعباس با سن ایچ ساوه است؛ دیداری که ۸ بر ۶ به سود آذرخش تمام شد.

نتایج هفته بیست و سوم لیگ برتر به این شرح است:

*ارژن شیراز یک - گیتی پسند اصفهان ۲

* شهروند ساری ۵ - شهرداری ساوه ۲

* آذرخش بندرعباس ۸ - سن ایچ ساوه ۶

* اهورا بهبهان ۲ - سوهان قم ۲

* مس سونگون ۵ - مقاومت قرچک ۳

* حفاری اهوازی ۲ - مقاومت البرز یک

* پارسیان شهر قدس ۲ - فرش آرا مشهد ۳

جدول لیگ برتر فوتسال در پایان هفته بیست و سوم

۱- گیتی پسند ۶۱ امتیاز

۲- مس سونگون ۵۳ امتیاز

۳- فرش آرا ۳۸ امتیاز

۴- حفاری اهواز ۳۸ امتیاز

۵- سوهان قم ۳۸ امتیاز

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۱۳- اهورا ۱۷ امتیاز

۱۴- شهرداری ساوه ۱۲ امتیاز