جنگل در برخی مناطق مازندران مرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری در نوشهر با تاکید براینکه محیط زیست مانع توسعه نیست تصریح کرد: متاسفانه جاها و مناطق مختلف توسط بشر تخریب شده و حضور بشر در طبیعت مشکل ساز است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران یادآور شد: در برخی از جاها جنگل مرده است و باید جلوی تخریب جنگل ها و منابع طبیعی را بگیریم.

وی با بیان اینکه جاهای تحت مدیریت محیط زیست باید حفظ شود گفت: در حال حاضر در منطقه نوشهر و چالوس، اکثر مشکلات مربوط به مجوزهای زیست محیطی حل شده است.

وی با اظهار اینکه در مازندران ویلاسازی صورت گرفته است گفت: در حوزه محیط زیست باید کار آمایشی و تجربی صورت گیرد.

ابراهیمی با عنوان اینکه وجود دو معدن در یک منطقه مشکل زا است ادامه داد: از نظر مصالح و تامین آن در زمان های مختلف، حمایت های لازم در نوشهر و چالوس صورت گرفته است زیرا با توسعه و اشتغال مخالف نیستیم و تاکنون مانع پروژه های تولیدی نشده ایم.

تنوع منابع معذنی در مازندران

احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز با اشاره به تنوع منابع معدنی در مازندران گفت: معادنی مانند مس، فلورین، سنگ های زینتی در مازندران وجود دارد و باید از آن بهره گرفت.

وی با اشاره به راه دسترسی نوشهر – کجور گفت: باید سازگاری بین محیط زیست و نیازهای منطقه صورت گیرد و برای حل مشکل برنامه ریزی شود.

وی با بیان اینکه دو معدن منطقه کجور با حکم قضایی تعطیل شده است گفت باید برای حل مشکل زیست محیطی و جلوگیری از قاچاق شن و ماسه برنامه ریزی کرد.

حسین زادگان خواستار ایجاد شهرک شن و ماسه در غرب مازندران شد.