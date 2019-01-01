  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۵۸

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان خبر داد؛

محکومیت ۷۸ میلیاردی یک شرکت تولیدی در اصفهان

محکومیت ۷۸ میلیاردی یک شرکت تولیدی در اصفهان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پس از رسیدگی به پرونده گران‌فروشی یک شرکت تولید آهن آلات در اصفهان، این شرکت به پرداخت ۷۸ میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان، غلامرضا صالحی اظهار داشت: با گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پرونده گران‌فروشی آهن آلات یک شرکت تولیدی در اصفهان، در شعبه چهارم هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی اصفهان بررسی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در ادامه افزود: پس از رسیدگی به این پرونده و احراز تخلف گران‌فروشی میلگرد و تیرآهن، با توجه به مدارک موجود و دفاعیات غیرموجه مدیرعامل شرکت، علاوه بر ممهور کردن پرونده به مهر تخلف، شرکت متخلف به پرداخت مبلغ بیش از ۷۸ میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شد.

کد مطلب 4501746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها