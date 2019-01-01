محکومیت ۷۸ میلیاردی یک شرکت تولیدی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان، غلامرضا صالحی اظهار داشت: با گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پرونده گران‌فروشی آهن آلات یک شرکت تولیدی در اصفهان، در شعبه چهارم هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی اصفهان بررسی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در ادامه افزود: پس از رسیدگی به این پرونده و احراز تخلف گران‌فروشی میلگرد و تیرآهن، با توجه به مدارک موجود و دفاعیات غیرموجه مدیرعامل شرکت، علاوه بر ممهور کردن پرونده به مهر تخلف، شرکت متخلف به پرداخت مبلغ بیش از ۷۸ میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شد.