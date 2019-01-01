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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۴۵

بازدید پورسیدآقایی از زیرگذر ناامن منطقه خلیج فارس

بازدید پورسیدآقایی از زیرگذر ناامن منطقه خلیج فارس

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بنا به درخواست اهالی محل از زیرگذر خلیج فارس بازدید کرد و پس از شنیدن مشکلات تردد شهروندان از این معبر، به شهردار منطقه دستور رسیدگی داد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز در جریان حضور محسن پورسیدآقایی در منطقه ۱۸، اهالی محل به بیان مشکلات زیرگذر خلیج فارس و ناامن بودن این معبر پرداختند و معاون شهردار خارج از برنامه کاری خود به همراه چند تن از شهروندان از این زیرگذر واقع در خیابان خلیج فارس، روبه‌روی بیمارستان فیاض بخش بازدید کرد. 

اهالی محل نسبت به ناکافی بودن روشنایی، ناامن بودن و وقوع بزهکاری در این زیرگذر انتقاد کردند و درخواست داشتند ادامه پل عابر پیاده‌ای که در همان محل وجود دارد، از روی خط راه آهن رد شود تا شهروندان شب‌ها ناچار به عبور از این زیرگذر نباشند. 

پورسیدآقایی پس از شنیدن مطالبات شهروندان، به شهردار منطقه دستور داد علاوه بر افزایش روشنایی زیرگذر و اطراف آن، امکان احداث پل عابر بر روی خط راه آهن و اتصال آن به پل عابر فعلی را بررسی و پیگیری کند تا امنیت و آرامش خاطر رهگذران و اهالی محل تأمین شود.

کد مطلب 4501748

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