  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۵

فرمانده یگان حفاظت‌ محیط زیست گیلان خبر داد؛

مصدومیت شدید ۲ محیط‌بان در صومعه سرا/ ضاربان دستگیر شدند

مصدومیت شدید ۲ محیط‌بان در صومعه سرا/ ضاربان دستگیر شدند

رشت- فرمانده یگان حفاظت‌ محیط زیست گیلان با اشاره به درگیری محیط‌بان با شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده سکله صومعه‌سرا از مصدومیت شدید دو محیط‌بان خبر داد و گفت: ضاربان نیز دستگیر شدند.

ساسان اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه محیط‌بان اداره محیط زیست در حین انجام مأموریت با دو شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده سرخان‌کل و سلکه در شهرستان صومعه سرا مواجه شدند، اظهارکرد: این دو شکارچی با اسحله غیرمجاز و فاقد مجوز اقدام به شکار کرده‌اند.

اکبرپور با اشاره به اینکه محیط بانان با شکارچیان درگیر شدند، افزود: متاسفانه در این درگیری دو نفر از محیط‌بانان از ناحیه سر و صورت به شدت آسیب دیدند که به بیمارستان امام خمینی شهرستان صومعه سرا منتقل شدند.

وی با بیان اینکه یکی از این محیط‌بانان به دلیل شدت جراحات وارده برای ادامه مداوا به بیمارستان پارس رشت منتقل شد، گفت: دو نفر دیگر از محیط بانان نیز به دلیل شکستی دست و آسیب دیدن از ناحیه صورت به بیمارستان فومن منتقل شدند.

اکبرپور با اشاره به اینکه سریعا با اخذ دستور قضایی  موفق به دستگیری ضاربان شدیم، ادامه داد: در حال حاضر نیز این افراد در اختیار مقام محترم قضایی بوده و پرونده در حال پیگیری است.

کد مطلب 4501749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها