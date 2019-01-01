ساسان اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه محیط‌بان اداره محیط زیست در حین انجام مأموریت با دو شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده سرخان‌کل و سلکه در شهرستان صومعه سرا مواجه شدند، اظهارکرد: این دو شکارچی با اسحله غیرمجاز و فاقد مجوز اقدام به شکار کرده‌اند.

اکبرپور با اشاره به اینکه محیط بانان با شکارچیان درگیر شدند، افزود: متاسفانه در این درگیری دو نفر از محیط‌بانان از ناحیه سر و صورت به شدت آسیب دیدند که به بیمارستان امام خمینی شهرستان صومعه سرا منتقل شدند.

وی با بیان اینکه یکی از این محیط‌بانان به دلیل شدت جراحات وارده برای ادامه مداوا به بیمارستان پارس رشت منتقل شد، گفت: دو نفر دیگر از محیط بانان نیز به دلیل شکستی دست و آسیب دیدن از ناحیه صورت به بیمارستان فومن منتقل شدند.

اکبرپور با اشاره به اینکه سریعا با اخذ دستور قضایی موفق به دستگیری ضاربان شدیم، ادامه داد: در حال حاضر نیز این افراد در اختیار مقام محترم قضایی بوده و پرونده در حال پیگیری است.