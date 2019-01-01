خانه هلال در بخش محمدیه شهرستان البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسمی با حضور مسئولان محلی، بخشدار محمدیه و معاون امور داوطلبان جمعیت هلال ‌احمر استان قزوین خانه هلال در روستاهای شترک و ورس در بخش محمدیه شهرستان البرز گشایش یافت.

نبوی فر در این باره اظهارداشت: خانه های هلال در اجرای اهداف والای جمعیت هلال احمر به منظور تعامل و مشارکت بیشتر مردم در فعالیت های بشر دوستانه راه اندازی شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان البرز یادآورشد: جذب و سازماندهی در حوزه های مختلف جوانان، امداد و داوطلبان، ارائه آموزش های امدادی، فرهنگی، آموزشی، شناسایی، دعوت و جذب خیرین و کمک به نیازمندان با بهره گیری از توان توانمندان از فعالیتهای خانه های هلال است.

وی تصریح کرد: توانمند سازی جامعه، گسترش و ترویج فرهنگ خود امدادی و دیگر امدادی و آموزش همگانی امداد و کمک های اولیه از اهداف اصلی راه اندازی خانه های هلال است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان البرز یادآورشد: تا پایان امسال ۵ خانه هلال دیگر در این شهرستان راه اندازی می شود.