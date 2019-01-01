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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۴

خانه هلال در بخش محمدیه شهرستان البرز افتتاح شد

خانه هلال در بخش محمدیه شهرستان البرز افتتاح شد

قزوین- در مراسمی با حضور مسئولان استانی،خانه هلال در دو روستای بخش محمدیه شهرستان البرز راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسمی با حضور مسئولان محلی، بخشدار محمدیه و معاون امور داوطلبان جمعیت هلال ‌احمر استان قزوین خانه هلال در روستاهای شترک و ورس در بخش محمدیه شهرستان البرز گشایش یافت.

نبوی فر در این باره اظهارداشت: خانه های هلال در اجرای اهداف والای جمعیت هلال احمر به منظور تعامل و مشارکت بیشتر مردم در فعالیت های بشر دوستانه راه اندازی شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان البرز یادآورشد: جذب و سازماندهی در حوزه های مختلف جوانان، امداد و داوطلبان، ارائه آموزش های امدادی، فرهنگی، آموزشی، شناسایی، دعوت و جذب خیرین و کمک به نیازمندان با بهره گیری از توان توانمندان از فعالیتهای خانه های هلال است.

وی تصریح کرد: توانمند سازی جامعه، گسترش و ترویج فرهنگ خود امدادی و دیگر امدادی و آموزش همگانی امداد و کمک های اولیه از اهداف اصلی راه اندازی خانه های هلال است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان البرز یادآورشد: تا پایان امسال ۵ خانه هلال دیگر در این شهرستان راه اندازی می شود.

کد مطلب 4501756

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