معاون اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای کشور در حاشیه این دوره به خبرنگار مهر گفت: این دوره آموزشی با رویکرد همافزایی و دانشافزایی و وحدت رویه در اجرای آئیننامهها به میزبانی بوشهر برگزار شده است.
رضا سلطانینسب با تاکید بر اینکه تلاش میشود تا برداشتها از آئیننامه در سراسر کشور یکسان باشد، خاطرنشان کرد: استفاده از تجربیات همکاران و یکسانسازی اجرای برنامهها و همچنین استفاده مناسب از نرمافزارها از دیگر اهداف این دوره است.
وی از گسترش برنامههای اموزشی در سطح کشور خبر داد و اضافه کرد: این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری دولتی در کشور محسوب میشود.
معاون اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۶۰ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و ۱۷۳ مرکز با ۲۰ هزار عضو هیئت علمی در ۱۱۱ شهر کشور دارای دانشگاه فنیوحرفهای است.
معاون اداره کل فناوری اطلاعات دانشگاه فنی و حرفهای کشور نیز اظهار داشت: یک برنامه مهم را در دانشگاه با جدیت دنبال میکنیم و آن هم تبدیل همه فرآیندها از حالت سنتی به سیستم نوین و یکپارچه است.
طالبی با اشاره به اینکه در گذشته سیستمها واحدهای مختلف دانشگاهی به صورت مجزا فعالیت داشتند، ادامه داد: اکنون سیستم به صورت یکپارچه و تحت وب در سراسر کشور فعالیت دارد.
وی از یکسانسازی دروس، رشتهها و فرآیندها و پرهیز از عملکرد سلیقهای خبر داد و افزود: در زمینه بهبود وضعیت زیرساخت نیز با مشکلاتی روبرو بودیم که تلاش گستردهای برای رفع آن صورت گرفته است.
معاون اداره کل فناوری اطلاعات دانشگاه فنی و حرفهای کشور تاکید کرد: دورههای آموزشی اینچنینی را برگزار میکنیم تا شاهد کاهش مشکلات و رفع سوالات همکاران باشیم و با همافزایی برای رفع مشکلات تلاش شود.
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