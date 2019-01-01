جلسه بررسی مسائل و مشکلات سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات استان سیستان و بلوچستان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دانشگاه سیستان و بلوچستان در حال برگزاری است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در این جلسه اظهار داشت: همه مسئولان در جمهوری اسلامی قصد خدمت دارند اما برای رسیدن به اهداف باید تلاش مضاعفی انجام داد.

وی با اشاره به مشکل آب در سیستان و بلوچستان افزود: برای استفاده بهینه از آب موجود در استان باید برنامه ریزی مناسب تری انجام شود زیرا برخی از هزینه های که در گذشته انجام شده است نتیجه مناسبی نداشته است.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان در زمینه صنایع دستی و همینطور کشاورزی ظرفیت های فراوانی دارد که باید به آن ها توجه بیشتری شود.

وی با تشکر از خدمات بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران و بسیج در زمینه محرومیت زدایی در استان سیستان و بلوچستان گفت: قطعا با کمک بنیاد مستضعفان می توان کارهای بزرگی در این استان انجام داد.

علیم یار محمدی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه اظهار داشت: امیدواریم جلسات و دیدارهایی که امروز معاون اول محترم رئیس جمهور در سیستان و بلوچستان داشتند برای مردم مرزدار این استان منشاء خیر و برکت شود.

وی ادامه داد: مردم سیستان بلوچستان اعم از شیعه و سنی در طول تاریخ همواره سربازهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده اند از همین رو باید به آن ها توجه بیشتری شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: با توجه به مشکلات و حوادث مختلفی که به دلیل عدم وجود راه های مناسب در این استان به وقوع پیوسته، خواهشمندیم به این بخش توجه ویژه ای شود.

وی با تاکید بر لزوم توسعه راه آهن چابهار به زاهدان بیان داشت: در بودجه سال ۹۸ برای راه آهن ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که به هیچ عنوان کافی نیست.

وی با اشاره به اینکه میزان این بودجه در سال جاری ۷۵ میلیارد تومان بوده است، افزود: این ارقام با توجه به حجم کار این پروژه بسیار ناچیز است از همین رو خواهشمندیم با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب در حوزه راه ها راه حلی مناسب در این خصوص اندیشیده شود.