مدیران موانع پیش روی واحدها تولیدی را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر سه شنبه در کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان با بیان اینکه کار ما تسهیل گری در رفع موانع تولید است، اظهارکرد: با کمک همدیگر و امکانات و اختیاراتی که داریم باید مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی را رفع کنیم.

وی افزود: بر اساس مسائل پیش آمده در زمینه اقتصادی و تحریم های که علیه کشور صورت گرفته واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی مواجه شده اند.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده با حمایت، تلاش، مدیریت درست و امکانات در اختیار می توان موانع را بر طرف کرد.

ملانوری با بیان اینکه ۱۳طرح در کارگروه رفع موانع تولید استان مطرح و بررسی شد، گفت: مصوباتی در این جلسه در زمینه این طرح ها به تصویب رسید که ظرف زمان های تعیین شده دبیرخانه کارگروه اجرایی شدن مصوبات را پیگیری خواهد کرد.

در ادامه این جلسه مهدی حسینی نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: یکی از مصوبات این جلسه این بود که بتوانیم از محل کمکهای فنی و اعتباری به واحد های صنعتی و معدنی که تسهیلات اخذ کرده اند مبالغی را به عنوان یارانه تسهیلات به واحدها پرداخت کنیم.

وی اضافه کرد: باید در این زمینه آیین نامه ای تصویب شود و در قالب این آیین نام یارانه ها را پرداخت کنیم.