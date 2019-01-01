به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل سالن اجتماعات ساختمان شهید باکری شورای اسلامی شهر قم برگزار شد ضمن ارائه گزارش ۶ ماهه‌ از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون شهرسازی و معماری این شورا، از وجود یک هزار و ۷۶۰ هکتار بافت فرسوده شهری در قم خبر داد و گفت: با توجه به جلسات و نشست‌هایی که با اداره میراث فرهنگی داشتیم برای احیا و بهسازی این بافت که هیچ توجیح تاریخی هم ندارد با چالش روبرو هستیم.

به گفته این مسئول، در دل این بافت فرسوده تنها ۳۱۵ هکتار آن ارزش تاریخی دارد که باید تنها بناهایی که ارزش تاریخی دارد از بهسازی و سرمایه گذاری مستثنی شده و امکان احیا برای دیگر اراضی فرسوده ایجاد شود این در حالی است که ساکنان اصلی این بافت به دلیل نبود خدمات مطلوب از این بافت خارج و افراد غیر بومی در این بافت ساکن شده و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد.

تمک بزرگ‌ترین چالش کمیسون شهرسازی و معماری

رئیس کمیسون شهرسازی و معماری شورای اسلامی قم بیان کرد: بزرگ‌ترین چالش در شهرسازی تملک املاک و پلاک است و در این ارتباط کمیت‌هایی در مناطق هشت گانه متشکل از شهرداری و شورای شکل گرفته است تا بحث تملک با تمرکز بیشتر و هدف صورت پذیرد.

وی افزود: تاکنون این کمیسیون ۲۲ لایحه را تدوین که ۱۶ لایحه آن تصویب شده است در بافت تاریخی و یا به عبارتی فرسوده شهر قم با توجه به رویکرد جدید دولت مبتنی بر احیای بافت فرسوده و جایگزینی آن با مسکن مهر زیرساخت‌هایی در این بافت آماده احیا است.

مسگری به بعضی تملک‌ها و پروژه‌های این کمیسیون اشاره و اظهار داشت: برخی از پروژه‌های شهری مانند فاز ۵ عمار یاسر سه منطقه شهری قم را در برمی‌گیرد، ۱۴۱ پلاک باید برای بهره‌برداری از این طرح تملک شود که تاکنون شهرداری ۱۹ پلاک را خریداری کرده است.

وی افزود: در ادامه طرح بلوار جمهوری اسلامی در منطقه ۲ این طرح در فازهای مختلفی در حال اجرا است و قرار است به کمربندی یا همان بلوار امام علی(ع) متصل شود برای این امر ۸۸ پلاک دارد که ۶ پلاک تخریب و ۱۳ پلاک دیگر آن در دست اقدام است.

عضو شورای اسلامی شهر قم از وجود نماهای غیر متعارف و رومی در شهر قم انتقاد کرد و اظهارداشت: شهرداری برای صادر نشدن پایان کار برای نماهای رومی آمادگی دارد و برای توسعه نماهای اسلامی که بیشتر با فرهنگ و ارزش‌های شهر قم هم خوانی دارد باید نهادهای فرهنگی هم همکاری کنند برای این امر نیاز به الگو و ایده از سوی کارشناسان نظام مهندسی هستیم.

وی ادامه داد: شهرداری مقدمات عدم صدور پایان کار برای نماهای رومی را در دستور کار قرار داده است، برای توسعه نماهای اسلامی و بومی در شهر نهادهای مختلف قم باید پای‌کار آمده و از گسترش نماهای رومی جلوگیری کنند.

طرح مطالعه و احیای محله‌های تاریخی

مسگری گفت: برای محله‌های قدیمی در مناطق هشت گانه شهر قم مطالعاتی در دست اقدام است تا این محله‌ها احیا و بهسازی و خدمات شهری آن توسعه یابد برای نمونه برای محله بازار کهنه و منطقه شاه ابراهیم مطالعاتی انجام شده و در حال بررسی است.

به گفته این مسئول، برای این محله‌ها فعالیت مطلوبی داریم و مراکز خرید در کنار امامزاده ابراهیم(ع) با تملک چند پلاک در حال ساخت است و برای بازار کهنه هم ایجاد غرفه‌های صنایع دستی در دست مطالعه است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی بیان کرد: گردشگران، شهر قم را تنها با بارگاه حضرت معصومه(س) و یا جمکران می‌شناسند و به بافت تاریخی شهر ورود نکرده‌اند باید این بافت زیباسازی و بهسازی شود تا در مسیر تردد گردشگران قرار گیرد متأسفانه برنامه میراث فرهنگی در این زمینه مانند شمشیر دو لبه است.