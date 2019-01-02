اختلال در سیستم توزیع، ماهی را گران کرد

ارسلان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت ماهی در بازار، اظهار داشت: قیمت ماهی قزل‌آلا از سر مزرعه تا سفره مصرف‌کننده نهایی، حدود ۱۰ هزار تومان اختلاف قیمت دارد و درباره چرایی این مساله، مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه سیستم توزیع و عرضه، در این زمینه ناکارآمد است، گفت: سود دلال‌ها و واسطه‌ها در این سیستم، بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است و سازمان های شیلات، حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و میادین خودشان را کنار کشیده اند که این، راحت‌ترین نوع برخورد با این تخلفات است.

قاسمی ادامه داد: اگر این سازمان ها نمی توانند نظارت کنند، این کار را به اتحادیه ها واگذار کرده و خود آنها، بر اتحادیه‌ها نظارت نمایند؛ چراکه اگر این اتفاق رخ دهد، منافع خیلی از کسانی که از دلال ها و واسطه ها حمایت ها می‌کنند، به خطر خواهد افتاد.

وی با تاکید بر اینکه گرانی‌های اخیر، هیچ ربطی به کمبود تولید ندارد، گفت: بر اساس آمار شیلات، تولید انواع ماهی نسبت به سال گذشته افزایش یافته که البته ما این آمار را قبول نداریم و معتقدیم نسبت به سال گذشته، در کلان تولید هیچ کاهشی رخ نداده و میزان آن، مشابه سال گذشته بوده است.

قاسمی با بیان اینکه تولیدکننده و صیاد، تولید و صید خود را به قیمت تمام‌شده و ارزان می فروشند، یادآور شد: چرا همه تولیدکنندگان ماهی و میگو و صیادان به سیستم بانکی بدهکارند؛ اما کسانی که در سیستم توزیع و عرضه فعالیت می کنند، وضعیت بسیار عالی دارند؟ جواب این سوال بسیاری از مسائل را روشن می کند.