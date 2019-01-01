انتصاب مدیران در شهرداری براساس لیاقت است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طلوعی عصر امروز در مراسم تکریم و معارفه شهردار کرمانشاه اظهار داشت: شهر کرمانشاه سپر امنیتی و دفاعی کشور بوده و امنیتی که الان در کشور حاکم است بدون شک مردم کرمانشاه در آن نقشی به‌سزایی دارند.

وی کنار گذاشتن اختلافات را نسخه پیشرفت برای کرمانشاه دانست و افزود: اگر در شهر کرمانشاه به دنبال آبادانی و تحول هستیم باید وحدت، همدلی و وفاق داشته باشیم.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه پس از انقلاب جوانان کرمانشاهی در دفاع از کشور همیشه پیش قدم بودند و شهدای بسیاری در این راه تقدیم کردند، بیان کرد: استان کرمانشاه در ۸ سال دفاع مقدس در حوزه اقتصادی بیشترین آسیب را دید و بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی آن از بین رفت.

وی به تلاش در جهت آبادانی تاکید کرد و گفت: یکی از آموزه های دین ما خدمت به مردم است و نباید این مهم را فراموش کنیم و گرفتار جناح بازی شویم.

طلوعی با بیان اینکه مردم جناح های مختلف را نمی خواهند بلکه انتظار کار و تلاش از مسئولین دارند، ادامه داد: مردم بخاطر کمبودها از نظام ناراضی نیستند بلکه از عملکرد مسئولین ابراز نارضایتی می کنند.

وی صداقت و عدالت را مبنای کار خود اعلام کرد و گفت: دروغ کلید همه بدی هاست باید با مردم بدعهدی نکنیم و آنچه را برای خود و خانواده می پسندیم برای مردم هم بپسندیم.

شهردار کرمانشاه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت جهادی اشاره کرد و گفت: تاکید رهبر به آن جهت است که در مدیریت ها فرهنگ ایثار، گذشت و شهادت را سرلوحه کار قرار دهیم.

وی با بیان اینکه شهر کرمانشاه لیاقتی بیشتر از این دارد و قول می‌دهم برای رضای خدا کار کنم و از دروغ و فرصت سوزی اجتناب کنم، تصریح کرد: دنبال ایجاد یک شرایط مطلوب برای شهر کرمانشاه هستم و تمام تلاش خود را در راستای شکوفایی این شهر به کار خواهم برد.

طلوعی با بیان اینکه با پرسنل شهرداری تا حد امکان از حاشیه ها فاصله می گیریم، بیان کرد: انتصاب مدیران در شهرداری براساس لیاقت و شایستگی است و نیروهای سفارشی نمی‌گیرم.

طلوعی در پایان به ارائه بخشی از برنامه های مد نظر جهت ارتقاء بهبود وضعیت شهر کرمانشاه اشاره کرد و بیان داشت: ارتقاء نگهداشت شهر در تمامی حوزه های خدمات شهری، توسعه زیرساختها و خدمات شهری با تاکید بر عدالت و توزیع منابع شهری، حمل و نقل ریلی، اتوبوسرانی و بی آر تی، بهبود ساز و کارهای درآمدی و رونق اقتصادی شهری، جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف، نوسازی بافت فرسوده شهر، افزایش ارتقای سرانه خدماتی منطقه ای و محله ای و توسعه هوشمند سازی و خدمات الکترونیکی را از جمله آن اقدامات عنوان کرد.