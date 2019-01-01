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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۱۰

برگزاری نشست «صلح و دوستی در تمدن ایرانی» در شیراز

برگزاری نشست «صلح و دوستی در تمدن ایرانی» در شیراز

شیراز- نشست «صلح و دوستی در تمدن ایرانی» در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست دکتر محمدجعفر محلاتی و دکتر محمدرضا خالصی به تبیین اندیشه های ابوحیان شیرازی پیرامون صلح و دوستی و آراء و دیدگاه های این فیلسوف صلح طلب خواهند پرداخت.

مسئول این برنامه، به خبرنگار مهر، گفت: نشست تخصصی صلح و دوستی در تمدن ایران با رویکرد اندیشه های اوحیان توحیدی شیرازی برگزار می شود.

لیلا هوشیار، افزود: در این نشست دکتر محمدجعفر محلاتی و دکتر محمدرضا خالصی به تبیین اندیشه های ابوحیان شیرازی پیرامون صلح و دوستی و آراء و دیدگاه های این فیلسوف صلح طلب خواهند پرداخت.

وی، اضافه کرد: این نشست روز چهارشنبه ۱۲ دی جاری، ساعت ٦ در طبقه دوم ساختمان الف، واقع در معالی آباد با همکاری کتابفروشی شیرازه و مؤسسه فرهنگی هنری دریچه دانش برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوحیان توحیدی شیرازی ادیب، فیلسوف و اندیشمند ناشناخته و با ارزش قرن ٤ است که کتاب‌های زیادی از او به جای مانده است.

کد مطلب 4501806

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