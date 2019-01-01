وزیر اطلاعات انتصاب آیت الله آملی لاریجانی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات با صدور پیامی انتصاب آیت الله صادق آملی لاریجانی را به سمت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تبریک گفت.

در پیام حجت الاسلام محمود علوی خطاب به آیت الله آملی لاریجانی آمده است: اکنون که با عنایات خاصه الهی از سوی مقام معظم رهبری به سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای نگهبان منصوب گردیده اید، ضمن عرض تبریک به محضر حضرت عالی، توفیقات روز افزونتان را در آن جایگاه های رفیع آرزومندم.

علوی در پیام خود آورده است: اینجانب ضمن نثار صلوات به روان پاک حضرات آیات هاشمی رفسنجانی و هاشمی شاهرودی (ره) از خداوند سبحان مسئلت می نمایم، تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (روحی له الفداء) و با عنایت به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدّظله العالی) ' با سابقه برجسته و ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و مدیریت پر تلاش و مخلصانه بر قوه قضائیه، مسئولیت های محوله به بهترین وجه به انجام برسد.