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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۱۸

اخبار امنیتی یمن؛

سرنگونی هواپیمای جاسوسی متجاوزان در جیزان/ تداوم بمباران صعده

سرنگونی هواپیمای جاسوسی متجاوزان در جیزان/ تداوم بمباران صعده

سرنگونی هواپیمای جاسوسی متجاوزان در جیزان، ادامه بمباران صعده از سوی جنگنده های سعودی و دفع یورش ارتش عربستان در نجران از سوی ارتش و کمیته های مردمی یمن از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ارتش و کمیته‌های مردمی یمن امروز سه شنبه یک هواپیمای جاسوسی متجاوزان را در جیزان سرنگون کردند.

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: پدافند ارتش و کمیته های مردمی یمن یک هواپیمای جاسوسی دشمن را در شرق جبل الدود در جیزان سرنگون کرد.

از سوی دیگر یگان توپخانه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مواضع نظامیان سعودی و مزدوران آنها را در تبه الحمراء و شرق جبل جحفان در جیزان هدف قرار داد.

خبر دیگر اینکه جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها مناطق مسکونی و کشاورزی استان صعده را بمباران کردند و خساراتی به بار آوردند.

یورش نظامیان سعودی در نجران نیز از سوی ارتش و کمیته های مردمی یمن دفع شد.

ارتش عربستان با حمایت هوایی تلاش کرد که در رشاحه در نجران پیشروی کند که متحمل شکست سنگین شد.

کد مطلب 4501810

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