نظارت بر مدارس غیردولتی بر عهده سرگروه های آموزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زینی وند در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزشوپرورش استانهای کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران اظهار کرد: شوراهای آموزشوپرورش یکی از بازوهای توانمند آموزشوپرورش است و گفتمان سازی از طریق رسانهها یکی از برنامه هفتههای شوراها است.
وی افزود: یکی از ظرفیتهای خوب برای حل مشکلات فعلی، شوراهای آموزشوپرورش است و مهمترین هدف قانون شوراها بسیج همه امکانات برای حل مشکلات است.
زینی وند خاطرنشان کرد: در هفته بزرگداشت شوراها استانهای برتر مشخص میشوند و از همه دستگاههای که با شوراها همکاری میکنند، تجلیل خواهد شد.
وی اظهار کرد: استفاده از قانون شوراها یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است و باید با استفاده از ظرفیت شوراها فاصله بین جامعه و آموزشوپرورش را کاهش دهیم و اعتماد عمومی را به آموزشوپرورش تقویت کنیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی تصریح کرد: برای تحرک و پویایی شوراها نیازمند ایجاد انگیزه در اعضای شوراها هستیم لذا برای تحقق آن باید در هفته شوراها از فعالان تجلیل شود.
وی ادامه داد: نظارت به هنگام و بهموقع میتواند سبب تشخیص بهموقع و انجام تغییرات مؤثر باشد و شورای نظارت استان و مرکزی بر اساس ماده ۲قانون این مدارس نظرات را بر عهده آموزشوپرورش است.
زینی وند گفت: تمام قوانین حاکم بر مدارس دولتی بر مدارس غیردولتی نیز حاکم است و نظارت مدارس غیردولتی نیز بر عهده سرگروههای آموزشی است، لذا همه بخشها برای نظارت دقیق و همهجانبه بر مدارس غیردولتی باید تلاش کنند.
وی خاطرنشان شورای نظارت استان فقط میتواند صدور مجوز برای فعالیت مدارس غیردولتی را صادر کند لذا کسی که بخواهد مدرسه غیردولتی دایر کند باید بررسی شود آیا هزینه یک سال اداره آن مدرسه را بدون دریافت مشارکتها دارد یا خیر، زیرا بضاعت مالی مؤسسین مدارس مذکور باعث مشکلاتی در اداره مدرسه خواهد شد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی اذعان کرد: خرید خدمات آموزشی یک سیاست کلی است که در دستور دولت قرار دارد و معاونتهای مختلف نیز وظایفی را بر عهدهدارند.
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