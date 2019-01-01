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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۵۴

معاون استاندار اردبیل:

ظرفیت‌های معدنی اردبیل برای اشتغال‌زایی معرفی شوند

ظرفیت‌های معدنی اردبیل برای اشتغال‌زایی معرفی شوند

اردبیل -معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: معادن استان به ویژه در خلخال و مشگین‌شهر از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار بوده و می‌بایست با جذب بخش خصوصی ظرفیت‌های اشتغال‌زایی آن معرفی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی عصر سه‌شنبه در دیدار با نماینده وزارت دفاع با محوریت افزایش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اردبیل تصریح کرد: معادن استان اردبیل از ظرفیت بسیار ویژه‌ای برای کارآفرینی برخوردار بوده و با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان در این بخش به دستاوردهای مهم تولیدی و اقتصادی دست یافت که به سود کل منطقه باشد.

وی افزود: بسیاری از شهرهای استان اردبیل از جمله سرعین، خلخال، مشگین‌شهر و نیر از طرح‌های مورد تایید گردشگری برخوردار هستند که پرداخت و سرمایه‌گذاری به این قبیل موضوعات با توجیه مناسبی اقتصادی همراه خواهد شد.

‌ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل تصریح کرد: برای رونق گردشگری و اجرای طرح‌های توجیهی زمین لازم نیز به صورت رایگان فراهم شده و آماده دراختیار قرار دادن به بخش خصوصی است.

ندایی یادآور شد: مناطق ویژه اقتصادی از امتیازات بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاران برخوردار هستند که در نمین نیز نمونه‌هایی از چنین قابلیت‌هایی مهیا شده و می‌توان با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز رشد تولید و سرمایه‌گذاری در این شهرستان مرکزی استان را شاهد شد.

وی اضافه کرد: ظرفیت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در استان اردبیل فراهم شده کم‌نظیر بوده و در تمامی بخش‌های معدنی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری نمونه‌های شاخصی از طرح‌های دارای توجیه را می‌توان یافت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بر ضرورت معرفی این طرح ها در سطح کلان تاکید کرد و افزود: با آشناسازی مناسب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از سراسر کشور توجه به این استان برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر خواهد شد.

کد مطلب 4501843
محمد میرزایی ناطق

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