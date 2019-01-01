به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی عصر سه‌شنبه در دیدار با نماینده وزارت دفاع با محوریت افزایش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اردبیل تصریح کرد: معادن استان اردبیل از ظرفیت بسیار ویژه‌ای برای کارآفرینی برخوردار بوده و با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان در این بخش به دستاوردهای مهم تولیدی و اقتصادی دست یافت که به سود کل منطقه باشد.

وی افزود: بسیاری از شهرهای استان اردبیل از جمله سرعین، خلخال، مشگین‌شهر و نیر از طرح‌های مورد تایید گردشگری برخوردار هستند که پرداخت و سرمایه‌گذاری به این قبیل موضوعات با توجیه مناسبی اقتصادی همراه خواهد شد.

‌ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل تصریح کرد: برای رونق گردشگری و اجرای طرح‌های توجیهی زمین لازم نیز به صورت رایگان فراهم شده و آماده دراختیار قرار دادن به بخش خصوصی است.

ندایی یادآور شد: مناطق ویژه اقتصادی از امتیازات بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاران برخوردار هستند که در نمین نیز نمونه‌هایی از چنین قابلیت‌هایی مهیا شده و می‌توان با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز رشد تولید و سرمایه‌گذاری در این شهرستان مرکزی استان را شاهد شد.

وی اضافه کرد: ظرفیت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در استان اردبیل فراهم شده کم‌نظیر بوده و در تمامی بخش‌های معدنی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری نمونه‌های شاخصی از طرح‌های دارای توجیه را می‌توان یافت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بر ضرورت معرفی این طرح ها در سطح کلان تاکید کرد و افزود: با آشناسازی مناسب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از سراسر کشور توجه به این استان برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر خواهد شد.