فناوری فضایی می تواند خطرات زیست محیطی را به گوش مسئولان برساند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری در بازدید از دستاوردهای فضایی کشور در پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینکه محیط زیست برای نسل های بعدی ما نیز هست اما با پیشرفت تکنولوژی شاهد تخریب آن هستیم و چیزی برای نسل های بعدی به جا نگذاشته ایم گفت: از سال ۷۵ که وزیر کشاورزی بودم اولین نفر معترض به استفاده بی رویه از آب بودم و زیر بار بسیاری از سیاست های خودکفایی به دلیل حراج منابع کشور از جمله منابع آبی نرفتم.

وی باتاکید بر اینکه برخی فکر می کنند ما مشکل آبی نداریم و تنها مشکل، موضوع بهره وری از آب است، افزود: قدرت تجدیدپذیری آب های زیرزمینی کشور کمتر از ۲۰ میلیارد متر مکعب است و این در حالی است که ما ۵۲ میلیارد متر مکعب در حال بهره برداری و بهره وری از آب هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما حتی آب های فسیلی را نیز در کشور تمام کرده ایم. هم اکنون ۲۰۰ میلیارد متر مکعب آب شیرین فسیلی و ۳۰۰ میلیارد متر مکعب آب شور فسیلی داریم که ظرف صدها میلیون سال گذشته این آبها وجود داشت اما طی ۲۵ سال گذشته ۹۰ درصد آبهای شیرین را تمام کردیم.

وی با انتقاد از اینکه تکنولوژی بدون فرهنگ و دانش وارد کشور شده است، اضافه کرد: ظرف کمتر از ۴۰ سال مساحت جنگل های شمال از ۲.۶ میلیون هکتار به ۱.۲ میلیون هکتار رسیده است و هم اکنون بیش از ۴۰۰ هزار هکتار از جنگل های زاگرس خشکیده شده و ما عنوان می کنیم که بیماری وجود دارد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه پوشش گیاهی را به دلیل فشار دام از بین برده ایم، اضافه کرد: متاسفانه سیاست گذاران و تصمیم سازان در عرصه محیط زیست با برنامه ریزی های کوتاه مدت چوب حراج به منابع کشور زدند.

وی با بیان اینکه کل خاک زنده در تهران ۲۳ سانتی متر است، اضافه کرد: این در حالی است که یک سانتی متر خاک در تهران بین ۳۵۰ سال زمان می برد تا ساخته شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه حیوانات نیز از دست بشر زیاده خواه نسل حاضر گیر افتاده اند، گفت: مدام می گوییم که نسل یوزپلنگ از بین رفته است اما به دلیل آنکه بی غذایی و بی علفی حیواناتی است که یوزپلنگ باید شکار کند توجه نداریم.

وی با تاکید بر اینکه نسل ما برای سایر نسل ها چیز باقی نگذاشته، گفت: پژوهشگاه فضایی ایران می تواند مرکز اعلام خطر محیط زیستی باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بهره وری بیش از حد آب خیانت به نسل های بعدی است و ما اجازه نداریم که بیش از حد آب مصرف کنیم، ادامه داد: هم اکنون ۵۰ میلیارد متر مکعب آب اضافه مصرف می کنیم و پتانسیل فضایی با استفاده از داده های فضایی وجود دارد که مسئولان از این موضوع آگاه شوند.

کلانتری با بیان اینکه این خطرات باید به تصمیم سازان کشور یادآور شود، گفت: در زمینه محیط زیست و اعلام خطرات در از بین رفتن آن، فناوری فضایی می تواند بسیار کمک کند.

وی با اشاره به مثالی از اقدام صورت گرفته در دو ماه پیش در پارک ملی گلستان گفت: دو ماه پیش در زمان جفت گیری آهو و گوزن در این پارک متوجه قتل عام بسیاری از حیوانات شدیم و بررسی نشان داد که حدود ۱۲ سال گذشته برخی به صورت زیرزمینی در پارک گلستان زندگی کرده و حیواناتی مانند آهو و گوزن را قتل عام کرده و از پارک خارج می کردند.

کلانتری گفت: در این بررسی مشخص شد ۴۰ نفر مسلح به آخرین تجهیزات نظامی مبادرت به این اقدام می کردند و پارک ملی گلستان با تنها ۶ محیط بان و امکانات محدود امکان مقابله با این فاجعه زیست محیطی را نداشت اما فناوری فضایی می تواند در دنیای بی خبری قتل عام حیوانات وارد شده و در این زمینه اطلاع رسانی کنند.

وی گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون شمار حیوانات وحشی در پارک ملی گلستان از ۲۵ هزار حیوان به ۳ هزار حیوان کاهش پیدا کرده است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در زمینه پایش آتش سوزی جنگل ها نیز در فناوری فضایی می تواند به کمک ما بیاید. هم اکنون نیز با وزارت دفاع تفاهم نامه ای را برای ایجاد پایگاههای هوایی ضد حریق در ۸ منطقه کشور امضا کردیم که وزارت ارتباطات نیز باید این تفاهم نامه را امضا کند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه تجهیزات فضایی می تواند ما را در حفاظت از محیط زیست کمک کند، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی یک سازمان فشل شکاربانی ۵۰ سال پیش است و به تنهایی قدرت حفاظت از محیط زیست کشور را ندارد.

وی گفت: بحران هایی که تاکنون با آن مواجه شده ایم به دلیل محرمانه بودن اطلاعات بوده و کارشناسانی که از این بحران ها اطلاع داشته و آن را پیش بینی می کردند به دلیل محرمانگی اطلاعات آن را عنوان نمی کردند. این در حالی است که از سال گذشته موضوع آزادسازی اطلاعات در دستور کار قرار گرفته و ما متوجه اطلاعاتی شدیم که از ۴۰ سال پیش بسیاری از آن مطلع بودند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: یکی از بحران های ما در حوزه آب این بود که بسیاری از پیمانکاران این بخش زمانی سیاستگذار بخش آب بودند و هم اکنون نیز به جان آبهای ژرف افتاده اند.