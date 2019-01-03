«حلق آویز» آماده نمایش شد/ دختری که همیشه گرسنه است

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه ۱۳ دقیقه ای «حلق آویز» به کارگردانی رقیه توکلی آماده نمایش شد. این فیلم کوتاه در یزد فیلمبرداری شده است.

در خلاصه داستان «حلق آویز» آمده است: «پروانه یک دختر چهل‌ساله همیشه گرسنه است.»

سایر عوامل «حلق آویز» عبارتند از نویسنده: فرشاد رضایی، بازیگران: اخترالسادات اولیایی، مریم نیک آیین، فاطمه مجیبیان، مهدی مرعشی، شیما عربشاهی، فرشته سجادیه، درسا اسحاقی، خدیجه اعرافی، تهیه کننده: محمدهادی آخوندی، غلامرضا دستجردی، تصویربردار: حسان دادرس، دستیاران تصویر: علیرضا انتظاری، تدوینگر: سعید سلمان روغنی، صدابردار و صداگذار: سلمان، دستیار کارگردان: محمد علی نعمت اللهی، طراح صحنه و لباس: رقیه توکلی، مجری طرح و برنامه ریز: مسعود یزدی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: سجاد دهقان اشکذری، مدیر تولید: سیدمصطفی فخاری نیری، دستیار تولید: مرتضی انیسی، پوستر: سعید طامهری.

رقیه توکلی پیش از این فیلم سینمایی «مادری» را با بازی نازنین بیاتی، هانیه توسلی، هومن سیدی، مریم بوبانی، ملیسا ذاکری و سجاد اسماعیلی را ساخته بود.