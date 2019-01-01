سیستان و بلوچستان استان ظرفیت های پنهان و محرومیت های آشکار است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات استان سیستان و بلوچستان امشب با حضور معاون اول رئیس جمهور در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه اظهار داشت: خدا را شاکرم که توفیق حاصل شد تا یک بار دیگر خدمت مردم عزیز و بزرگوار استان سیستان و بلوچستان و خصوصا شهرستان ایرانشهر زاهدان برسم.

وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان استان ظرفیت های پنهان و محرومیت های آشکاراست، افزود: بالاخره مردم ایران باید بدانند کشور ما در شرایط حساسی قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: متاسفانه مدتی است که برخی کشورهای دنیا به بهانه موضوع هسته ای کشور ما را مورد تهمت هایی قرار می دهند که به هیچ عنوان واقعیت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه از حدود قانونی خود عدول نکرده است، گفت: مهمترین سیاست دولت دوازدهم این بود که به دنیا نشان بدهد که ما راه درست را رفته ایم و شما اشتباه کرده اید.

جهانگیری تصریح کرد: ما در دولت یازدهم و دوازدهم با گفت‌وگو به دنیا ثابت کردیم که شما راه اشتباه را رفته اید و ما حرف و کارمان درست بوده استو همه کشورها هم حرف ما را قبول کردند.

وی ادامه داد: اما در آمریکا رئیس جمهوری روی کار آمد که کارهایش با هیچ عرف دیپلماتیکی سازگار نیست که یکی از کارهایش خروج از توافق برجام و اعمال مجدد برخی تحریم هایی ظالمانه بر کشور ما بود.

معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده که طرفدار منطق و گفت و گو است و هیچگاه از حدود قانونی تجاوز نکرده و نمی کند اما همه دنیا دید که آمریکا در مقابل ایران از همه حدود تجاوز کرده است.

وی ادامه داد: امروز ایران به جهت اخلاقی و سیاسی در جهان سرافراز است زیرا کشوری است که به همه تعهدات خود عمل کرده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه در تابستان امسال برخی تلاطم‌ها در اقتصاد کشور به وجود آمد، گفت: اما خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده در حال حاضر ثبات به اقتصاد کشورمان برگشته است.

وی تصریح کرد: ما مطمئن هستیم که با یک تفاهم مناسب بین ملت و دولت می توانیم از این شرایط حساس و پیچیده عبور کنیم و این موضوع به یکی از نقاط برجسته ایران اسلامی تبدیل شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور است، تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی مدل بسیار خوبی برای اجرای سیاست های اقتصادی در کشور است.

وی با اشاره به اینکه ما قادر هستیم کشور خود را به خوبی اداره کنیم، افزود: البته باید در این شرایط امید به جامعه تزریق شود زیرا نا امید کردنمردم کار درستی نیست.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: البته نباید به مردم دروغ بگوییم زیرا در شرایط سختی قرار داریم که با وحدت همه گروه‌ها و احزاب قابل عبور است.

وی با تاکید بر اینکه در این شرایط همه اقشار و گروه های سیاسی باید با هم متحد شوند، گفت: آمریکا و هم پیمانانش با سیاست های فریب دهنده در پی برهم زدن استقلال ملت ایران هستند اما می کوشیم با حمایت رهبر معظم انقلاب و با همکاری مردم مشکلات را برطرف کنیم.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در ارتباط با توسعه سیستان و بلوچستان نیز زیربناهایی که منجر به توسعه استان شود در اولویت کار دولت قرار دارد.

وی تصریح کرد: قابلیت های پنهان سیستان و بلوچستان، روزنه امیدی برای توسعه و پیشرفت این استان است و از هیچ تلاشی برای رسیدن این استان پهناور به جایگاه اصلی دست نخواهیم کشید.