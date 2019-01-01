به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت دفاع آمریکا، پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا در اولین بیانیه خود در نخستین روز آغاز به کارش اعلام کرد: تحت اوامر رئیس جمهور ترامپ بر صیانت از کشورمان متمرکز خواهیم ماند. احترام زیادی برای جیمز ماتیس (وزیر دفاع معزول آمریکا) قائل بوده و به عنوان معاون وی مدتی کار کردم.

سرپرست وزارت دفاع آمریکا ادامه داد: برای همکاری با فرماندهان نظامی و پرسنل وزارت دفاع در همه سطوح اعلام آمادگی می کنم.

این درحالیست که در پی استعفای جیمز ماتیس از وزارت دفاع آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا «پاتریک شاناهان» قائم مقام او را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرده بود.