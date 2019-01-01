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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۴۶

در فضای مجازی منتشر شد؛

واکنش ظریف به خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از یونسکو

واکنش ظریف به خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از یونسکو

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: بعد از برجام، نفتا، پیمان مشارکت فراآتلانتیک (اروپا ـ آمریکا) و معاهده آب و هوایی پاریس و... ، رژیم ترامپ به همراه رژیم اسرائیل امروز رسما از یونسکو خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در واکنش به خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از یونسکو در فضای مجازی تاکید کرد: بعد از برجام، نفتا ( توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی)، پیمان مشارکت فراآتلانتیک (اروپا ـ آمریکا) و معاهده آب و هوایی پاریس و... ، رژیم ترامپ به همراه رژیم اسرائیل امروز رسما از یونسکو خارج شدند. آیا چیز دیگری باقی مانده است که دولت ترامپ و رژیم نوچه او از آن خارج شوند؟! شاید هر دو با هم از سیاره زمین؟"

کد مطلب 4501891

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