واکنش ظریف به خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در واکنش به خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از یونسکو در فضای مجازی تاکید کرد: بعد از برجام، نفتا ( توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی)، پیمان مشارکت فراآتلانتیک (اروپا ـ آمریکا) و معاهده آب و هوایی پاریس و... ، رژیم ترامپ به همراه رژیم اسرائیل امروز رسما از یونسکو خارج شدند. آیا چیز دیگری باقی مانده است که دولت ترامپ و رژیم نوچه او از آن خارج شوند؟! شاید هر دو با هم از سیاره زمین؟"