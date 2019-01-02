به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک‌نژاد فرماندار گناوه سه شنبه شب در نشست نشاط اجتماعی در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: باید دلایل افسردگی ها و کم تحرکی ها در جامعه را بررسی و نتایج آن را جمع آوری کرد و به آگاهی مردم رساند تا مردم از دلایل آنها آگاه شوند.

وی با اشاره به اینکه چرا گروهی با نشاط و شور اجتماعی مخالف و آن را با بی بندباری مساوی می دادند افزود: افزایش نشاط و شور اجتماعی و اجرای برنامه های نشاطآور در جامعه به معنای ترویج بی بندباری نیست.

پاک‌نژاد گفت: قشر مذهبی و افراد اثرگذار در جامعه باید با اجرای برنامه های نشاط آفرین ، افراد را به سمت انقلاب و برنامه های مذهبی جذب کنند زیرا با اینگونه برنامه ها می توانیم بسیاری از افراد را به سمت برنامه های مذهبی جذب کنیم که این باید در دستور کار باشد.

وی تصریح کرد: نگاه ما بر این است تا برنامه‌های نشاط اجتماعی توام با برنامه‌های مذهبی و دینی باشد و دغدغه همه افراد متدین که دغدغه مسائل مذهبی و دینی دارند دغدغه ما هم است.

فرماندار گناوه افزود: مردم نیاز به شادی و نشاط دارند و شادی و نشاط هم همیشه باعث بی بندوباری نمی‌شود بلکه این به دست متولیان برنامه هاست که اگر برنامه را خوب اجرا کنند هرگز مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی پیرامون اجرای کنسرت گفت: برنامه کنسرت در سطح کشور و استان اجرا می شود و فقط باید برنامه ریزی و نظارت داشته باشیم که شئونات اسلامی و مسائل اخلاقی در این برنامه ها رعایت شود.

وی گفت: برنامه ای که در آن شئونات اسلامی رعایت نشود قابل قبول هیچ کس نیست و اداره ارشاد باید ضمن نظارت بر این مراسمات ، تصویر برداری کند تا خدای ناکرده اگر کسی مغرضانه خواست مراسمات شادی آور اجتماعی را زیر سوال ببرد بتوانیم با قاطعیت قضاوت کنیم.

فرماندار گناوه افزود: با توجه به درپیش بودن ایام فاطمیه برنامه ها به گونه ای باشد که با این ایام مداخله نداشته باشد.

پاک‌نژاد گفت: حرمت ایام وفات و شهادت ها و سوگواری ها باید رعایت شود چون این ایام جزء برنامه‌های تفکیک ناپذیر زندگی ماست و رعایت آن در دستور کار همه باشد.

وی بیان کرد: متولیان برنامه های نشاط اجتماعی و هیات های مذهبی را نباید از هم تفکیک وجدا کرد بلکه هیات ها ی مذهبی در ایام میلاد ائمه (ع) برنامه شاد و نشاط آور و متولیان برنامه های نشاط اجتماعی در ایام مذهبی برنامه های مذهبی را برگزار کنند.

وی اضافه کرد: شهرداری‌ها برنامه نشاط اجتماعی آخر هرهفته بخصوص جمعه و پنج شنبه ها با رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی و امنیت و همه موارد دیگر اجرا کنند.

پاکنژاد خاطر نشان کرد: دراجرای برنامه های نشاط اجتماعی و مذهبی باید دهیاری و روستاها مشارکت کنند و در پایان هفته برنامه برگزار کنند.

فرماندار گناوه گفت: از هم اکنون برای ایام و تعطیلات نوروز در شهرستان برنامه‌ریزی شود تا برای نوروز افرادی که وارد شهرستان می‌شوند برنامه‌هایی داشته باشیم.

وی یادآور شد: برنامه‌های نشاط اجتماعی از حالت دولتی بودن به مردمی بودن و سازمان های مردم نهاد سوق داده شود زیرا نقش سازمان های مردم نهاد در این موارد بسیار مهم است و می تواند تاثیر گذار باشد.