سوریه به محور مقاومت تبدیل شده است/ اسرائیل احساس خطر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر موسوی کارشناس مسائل غرب آسیا مجله سیاسی رو در رو در مورد عقب نشینی آمریکا از سوریه گفت: این یک تحول مهم است و پروژه مهمی بود که در ۷ سال قبل آغاز شد و برای اقتدار جمهوری اسلامی و خط مقاومت در منطقه شکل گرفت.

وی در مورد عقب نشینی های مشابه درمنطقه افزود: شرایط پیش از قیام مصر و تونس برگشت و لیبی هم بلاتکلیف است چرا که کشوری نفتی است.

کارشناس مسائل غرب آسیا، تصریح کرد: سوریه ۷ سال مقاومت کرد و بنا بر اعتراف عرب‌ها ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه در این جنگ انجام شد.

موسوی خاطر نشان کرد: داعش با ظهور در منطقه قصد داشت هدف دیرینه اسرائیل را که همسایگی با جمهوری اسلامی ایران بود محقق کند.

وی خاطر نشان کرد: شکست داعش در منطقه و ارتش سوریه توانست توطئه اسرائیل را خنثی کند و این طرح های جنگی و اشغال شکست خورد و هزینه بَر شد و شش ماه هم حضور نظامیان آمریکا تمدید شد و برای شش ماه دیگر عربستان نتوانست هزینه ها را پرداخت کند.

مجتبی امانی کارشناس مسائل غرب آسیا نیز در ادامه با آمادگی های سعودی ها برای حضور نیروهای آمریکایی در منطقه پرداخت و گفت: حتی بیمارستان صحرایی ایجاد کردند اما اوباما نپذیرفت و منافع خود را در نظر گرفت.

وی به اقدامات ترامپ و حضور نیروهای نظامی آمریکایی در سوریه اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر وضعیتی رخ داد که همه در داخل آمریکا در بازگشت از سوریه یک نظر دارند.

امانی ادامه داد: آمریکایی ها می خواهند سعودی ها را تحت فشار قرار داده تا هزینه ها پرداخت کنند.

کارشناس مسائل غرب آسیا تاکید کرد: سربازان آمریکایی مانند کارگران روزمزد در منطقه هستند و هیچ قدرت بزرگ منطقه هم حاضر به تامین هزینه آنها نیست و دیگر ارزشی برای آنها قائل نیستند.

موسوی کارشناس مسائل غرب آسیا در این رابطه همچنین به شرایط جدید نیروهای آمریکا در منطقه پرداخت و گفت: آمریکا اقتداری در منطقه داشت و امروز مزدورانی هستند که تا پول نگیرند، نمی جنگند.

وی با تاکید بر افزایش قدرت نیروهای مقاومت در سوریه، بیان کرد: آمریکایی ها در موقعیت مناسبی قرار ندارند و از آنجا که موجب کشتار سربازان روسیه هم شدند شرایط سختی برای خود ایجاد کردند.

کارشناس مسائل غرب آسیا تصریح کرد: اقتدار مخود مقاومت مانع حمله آمریکا در منطقه شد و آمریکایی ها ثابت کردند که در برابر حزب الله بزدل هستند.

موسوی ادامه داد: محور مقاومت شرایط خاصی دارد و آمریکایی ها در مقابل آن وضعیت مشخصی دارند و اسرائیل هم احساس خطر کرده و سوریه به محور مقاومت تبدیل شده و این موضوع برای اسرائیل بسیار ترسناک است.

وی در همین رابطه گفت: در سوریه تصاویر بسیاری از سید حسن نصرالله در مغازه ها نصب شده و برای اسرائیل قدرت نمایی جبهه مقاومت تغییر می شود.

امانی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش از صحبت هایش با مثالی از انگیزه های نیروهای قطر در سوریه گفت: آنها هم شکست خوردند و ارتباط جنگ ها با انگیزه ارتباط سوریه و ایران به موقعیتی رسید که نمی توانند مانع این ارتباط شوند و پس از هفت سال صرفاً یک توجیه و اظهار بیهوده بوده است.

موسوی کارشناس مسائل غرب آسیا پایگاه مردمی بشار اسد را مهترین عامل عقب نشینی نیروهای آمریکایی دانست و افزود: در اردوگاه های پناهجویان سوریه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تصویر بشاراسد را به چادرهای خود نصب کردند.

وی یادآور شد: تحلیل و توجیه اشتباه از مردم سوریه این بود که تصور می کردند مردم تحت فشار سیاسی از اسد اطلاعات می کنند که اینطور نبود.

کارشناس مسائل غرب آسیا بیان کرد: مقاومت رئیس جمهور سوریه و سیستم نظامی و سیستم اجتماعی به گونه ای است که دشمن به بن بست کامل رسیده است.

موسوی از توافق جدی بین ترکیه، ایران و روسیه تحت عنوان عامل مهمی در عقب نشینی آمریکایی از سوریه یاد کرد و گفت: امیدواریم کردستان عراق هم سر عقل بیاید.

وی در بخشی از سخنانش عنوان کرد: عرب ها یک اصطلاح دارد با این محتوا که هر کسی به آمریکایی ها پناه ببرد در نهایت عریان می ماند.

موسوی تصریح کرد: ترکیه در شرایط فعلی تنها عدم داشتن ارتش مستقل را برای کردها خواستار بود و سوریه این مهم را تامین کرد.

امانی کارشناس مسائل غرب آسیا در خصوص بازسازی سوریه گفت: اینکه چه کسی پول بازسازی را تقبل کند؟ چه کسی اقدام به بازسازی کند و چه کسی تسلط یابد مطرح است.

وی افزود: آمریکایی ها از سوریه خارج می شوند و اگر سعودی ها هزینه ها را تقبل کنند، سوری ها با حقیر شدن می پذیرند که خود آنها چنین کردند.

امانی در ادامه یادآور شد: آمریکایی ها همواره در حملات تحت فشار افکار عمومی بودند و در تمام لشکر کشی ها هزینه های بسیاری را متقبل شدند.

کارشناس مسائل غرب آسیا تصریح کرد: برای ما مهم است سوریه همچنان در محور مقاومت باقی بماند و استقلال خود را حفظ کند و با نگاه به تاریخ ۴۰ ساله ایران و عربستان سوریه تنها کشور حامی و مدافع ایران بود.

موسوی کارشناس مسائل غرب آسیا در خصوص ستاد بازسازی سوریه گفت: هم اکنون برای بازسازی بیمارستان ها، مدارس، پل ها، سدها و ... نیاز به بازسازی دارد و طبق اعلام سازمان ملل بازسازی سوریه ۵۰ سال زمان نیاز دارد.

وی افزود: یک ارگان مهمی از جمهوری اسلامی در سوریه دارد باز سازی سوریه شد و قطر قبل از انحراف در این رابطه خوب عمل کرد.

کارشناس مسائل غرب آسیا تاکید کرد: سعودی ها می توانند ۲۰۰ میلیارد هزینه برای بازسازی سوریه پرداخت کنند و به دستور آمریکا و اسرائیل خواهند آمد تا جمهوری اسلامی حضور نداشته باشد.

موسوی تصریح کرد: قطر هم تجربه خوبی برای بازسازی غزه و لبنان دارد و می تواند وارد میدان شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ایران برای بازسازی عدم هماهنگی های لازم بانک توسعه صادرات است و باید این پیام به بانک ها داده شود.

امانی کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه محور مقاومت و سوریه در این موقعیت بیمه شدند، گفت: در حال حاضر دمشق به سعودی ها جواب مثبت نداد، هر چند در این مسیر سوریه خراب شد اما جایگاه بسیار مهمی در منطقه به دست آورد.

وی افزود: مجموعه اتفاقاتی که خواست آمریکایی ها بود محقق نشد و آمریکایی ها حتی به خروج آبرومند و متوسل شدن به جمهوری اسلامی هم اندیشیدند همانطور که در عراق اینطور بودند.

موسوی در پایان گفت: آمریکا به محض آنکه گفت به هواپیمای های سعودی نخواهم داد، جنگ یمن متوقف شد و این نشانگر ضعف سعودی هاست و پروژه بزرگ آمریکایی ها در منطقه برای کاهش قدرت ایران در منطقه بی نتیجه ماند.