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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۳۶

آتش سوزی چندین خودرو؛

۳ نفر در تصادف جاده مرند – خوی کشته شدند

۳ نفر در تصادف جاده مرند – خوی کشته شدند

مرند – تصادف خونین و مرگبار در جاده مرند - خوی که منجر به آتش سازی چندین خودرو شد، ۳ کشته داد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مرند، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح حادثه جاده مرند – خوی گفت: ساعت ۱۷:۴۹ دقیقه امروز سه شنبه شنبه پایگاه امداد و نجات جاده ای پیام جمعیت هلال احمر شهرستان مرند توسط اورژانس در جریان تصادف مرگبار چندین دستگاه خودرو ( دنگ فنگ، پرشیا، نیسان، پراید و تیبا ) در جاده مرند - خوی  قرار می گیرند که در گزارش اولیه اعلام شد تعدادی از خودروها بعد از برخورد دچار حریق شده و احتمال محبوس شدن مصدوم  در خودروها وجود دارد.

حبیب ذوالفقاری ادامه داد: بلافاصله تیم تخصصی جاده ای جهت رهاسازی با خودروی نجات به محل حادثه اعزام و آتش سوزی خودروها توسط آتش نشانی اطفاء شده بود و با استفاده از ست نجات سبک جمعیت هلال احمر شهرستان مرند یکی از فوتی ها رهاسازی و دیگری که از ماشین پرت شده بود تحویل آمبولانس شهرداری مرند شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مرند اظهار داشت: در این حادثه دلخراش و جانسوز متاسفانه یک نفر مصدوم و ۳ نفر کشته شدند.

وی در ادامه از وقوع تصادف همزمان دیگری در سه راهی پادرگان مرند خبر داد و اظهار داشت: در این حادثه هم که همان موقع در سه راهی پادگان مرند به طرف خوی بین چندیدن خودرو روی داده بود ۶ نفر مصدوم شدند که علت حادثه ترمز بریدن تریلر بود.

کد مطلب 4501902

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