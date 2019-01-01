به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای گرمسار با میزبانی دفتر خود، با خطیر شمردن رسالت خبرنگاران، تاکید کرد: اصحاب رسانه به مثابه بازوان پر قدرت دولت در امر توسعه و رفع کاستی های موجود در جامعه هستند و باید از فعالان این عرصه در هم اندیشی و برنامه ریزی های شهرستان بهره گیری کرد.

وی با بیان اینکه حمایت از رسانه های مکتوب به ویژه رسانه های محلی در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: سرعت در انتشار خبر، صحت و دقت در تهیه و تنظیم خبر از فاکتورهای مهمی است که باید خبرنگاران به آن توجه داشته باشند.

فرماندار گرمسار در ادامه با اشاره به اینکه رسانه ها پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند، تٱکید داشت: تبیین و تشریح عملکرد دولت برای مردم امری ضروری است که به عنوان یکی از رسالت های مهم فعالان عرصه رسانه به شمار می رود.

طاهری در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از خدمات داوود عبدی خبرنگار پیشکسوت و سمیه اصغری خبرنگار خبرگزاری مهر استان سمنان درباره آنچه اطلاع رسانی صحیح و دقیق اخبار و اطلاعات و همچنین بازگو کردن مشکلات در شهرستان گرمسار خوانده شده، تقدیر به عمل آورد.