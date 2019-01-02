مجموعه شعر «در مسیر خورشید» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، در آیین اختتامیه جشنواره شعر اهل بیت(ع) استان گلستان از مجموعه شعر « در مسیر خورشید» با حضور نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان رونمایی شد.
در این مجموعه شعر آثار ٥٥ شاعر گلستانی در رثای خاندان عصمت و طهارت به چاپ رسیده است.
در مقدمه این کتاب آمده است: شناخت سیره راستین اهل بیت عصمت و طهارت (ع) مسیری است که جامعه را به سرمنزل مقصود میرساند؛ چرا که آنان چراغهای منیری هستند که حرکت به سوی جایگاه واقعی و رسیدن به کمال را به خوبی به بشریت نشان میدهند. برای شناخت این انوار تابناک الهی چه زیباست که از همه ظرفیتهای در اختیارمان بهره بگیریم که یکی از این ابزارها هنر تاثیرگذار شعر است که میتواند در تبیین اندیشه و سیره این بزرگواران به ما کمک کند.
همچنین در این مجموعه شعر، اشعاری در قالبهای سپید، مثنوی، غزل، ترکیب بند هم با زبان ترکمنی به چشم می خورد.
لازم به ذکر است همه ساله فراخوان شعر آیینی با موضوع اهل بیت (ع) منتشر میشود و مجموعه حاضر منتخبی از اشعار رسیده این فراخوان است که به اهتمام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، حوزه هنری و موسسه فرهنگی میرداماد گرگان برگزار شد و به زیور چاپ آراسته شده است.
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