گفتمان های انقلاب با عنوان چهار دهه افتخار در مدارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، حجت الله نریمانی در نشست کارگروه برنامه ریزی کمیته همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش ویژه دوره توانمندسازی اساتید گفتمان های دینی و ائمه جماعت روحانی مدارس که با حضور معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، معاون تبلیغ حوزه علمیه برداران، مسئول امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی برگزارشد، گفت: هر ساله از ابتدای سال تحصیلی کمیته همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش در قالب برنامه سالانه برنامه هایی را در طول سال تحصیلی اجرا می کند.

وی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی آسیب های اجتماعی به ویژه در مسائل عقیدتی، اظهارداشت: آموزش و پرورش به تنهایی قادر به پاسخگویی و مواجهه با این آسیب ها نیست و باید از ظرفیت و پتانسیل همه دستگاه های فرهنگی استفاده کرد که کمیته همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش این ظرفیت را فراهم کرده است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان تقویت بصیرت دینی، پاسخگویی به شبهات و تربیت دینی دانش آموزان را از اهداف برگزاری گفتمان های دینی عنوان کرد و افزود: توانمندسازی اساتید گفتمان های دینی یکی از برنامه های اصلی معاونت پرورشی و فرهنگی در این راستا است.

نریمانی با بیان اینکه سال گذشته بیش از سه هزار گفتمان دینی برای دانش آموزان استان برگزار شد، از برگزاری سه هزار گفتمان دینی با حضور اساتید برجسته برای کلیه دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی در طول سال تحصیلی جاری خبرداد.

وی بر توانمندسازی اساتید گفتمان های دینی تاکید کرد و گفت: این اساتید باید توان برقرای ارتباط، مخاطب شناسی و پاسخگویی به شبهات دانش آموزان را داشته باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان از برگزاری دوره توانمندسازی برای ۶۰ نفر از اساتید گفتمان های دینی استان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه و مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور خبرداد و ادامه داد: این دوره آموزشی یک روزه با حضور اساتید برجسته کشوری در دهه سوم دی ماه برگزار می شود که موضوع آن دوره آموزشی گفتمان انقلاب با عنوان چهار دهه افتخار می باشد.

نریمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، یادآور شد: دستاوردها، ریشه های شکل گیری انقلاب و ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی (ره) باید در قالب گفتمان های انقلابی برای دانش آموزان تشریح و تبیین شود.

وی بیان کرد: یکی دیگر از برنامه های محوری و مورد توجه آموزش و پرورش توسعه و تعمیق فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدارس است که در حال حاضر قریب ۹۰۰ نفر از امامان جماعت روحانی و فرهنگی در مدارس فعالیت دارند و مقرر است دوره توانمند سازی امامان جماعت نیز با همکاری دفتر نماینده ولی فقیه در استان، مرکز بزرگ اسلامی و حوزه های علمیه در دهه اول بهمن ماه برگزار شود.