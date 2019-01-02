استرالیا دو کمپ پذیرش مهاجر را تعطیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی وزارت کشور استرالیا دو کمپ پذیرش مهاجر و پناهجو در شهرهای سیدنی و ملبورن قرار است به زودی تعطیل شوند.

یک منبع خبری آگاه در وزارت کشور استرالیا علت اصلی این تصمیم و اقدام را کنترل بیشتر دولت در پذیرش مهاجران در این کشور اعلام کرد.

این در حالی است که یکی از وزرای دولت استرالیا به تازگی اعلام کرده بود که هدف محدودیت ها برای ورود مهاجران جدید به شهرهای بزرگ این کشور کاهش تراکم شهری بوده و قرار است دستکم برای چند سال آینده به اجرا گذاشته شود.

استرالیا از جمله کشورهای مهاجر پذیر است.