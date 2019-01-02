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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۸

با کاشت در خاک!

کنترل مجازی حسگرها با حرکات دست در هوا ممکن شد

کنترل مجازی حسگرها با حرکات دست در هوا ممکن شد

گوگل توانسته موافقت کمیسیون فدرال ارتباطات امریکا برای استفاده از یک حسگر قابل کنترل با حرکات دست در هوا که بر مبنای اطلاعات راداری کار می کند را جلب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، حسگرهای یادشده در خاک کاشته می شوند، اما برای کنترل آنها می توان از حرکات دست استفاده کرد و لزومی به خارج کردن آنها از زیرزمین برای دریافت اطلاعات ثبت شده شان وجود ندارد.

کنترل این نوع حسگرها با حرکات دست و بدون نیاز به لمس آنها دستاورد بزرگی محسوب می شود و می تواند انقلابی در زمینه استفاده از حسگرهایی که دسترسی به آنها به سادگی ممکن نیست، ایجاد کند.

برای کنترل حسگرهای گوگل که در خاک کاشته می شوند باید حرکات دست در هوا به صورت سه بعدی انجام شود و بدین منظور از یک سیستم تابش راداری برای کنترل بی سیم کارکردهای آنها استفاده می شود. استفاده از این سیستم به افرادی که دارای معلولیت بوده یا در زمینه صحبت کردن با مشکلاتی مواجه هستند، نیز کمک می کند تا فعالیت های روزمره خود را بدون مشکل انجام دهند.

بر اساس طراحی گوگل می توان تنظیم استفاده بی سیم و کنترل از راه دور حسگرهای یادشده را به گونه ای انجام داد که کاربر کف دست خود را به صفحه کنترل آنها مبدل کند و دستورات مختلفی را از طریق بخش های مختلف دست اجرا کند.

اگر چه این سیستم کنترل به صورت کاملا مجازی عمل می کند، اما دستورات مختلفی از این طریق به حسگرها قابل انتقال است.

بر اساس طرح ارائه شده گوگل دقت این سیستم بسیار بالاست و می توان در آینده از آن برای کنترل انواع دیگری از حسگرها که به سادگی در دسترس نیستند و در انواع گوشی ها، رایانه ها، وسایل نقلیه و محصولات پوشیدنی هوشمند نصب می شوند، استفاده کرد.

کد مطلب 4501965

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