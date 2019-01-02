شناسایی و انهدام ۱۸باند مواد مخدر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم دهقانی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی باندهای مواد مخدر در استان خبرداد و گفت: طی ۹ ماهه نخست سال‌جاری ۱۸ باند تهیه و توزیع موادمخدر در استان شناسایی، دستگیر و منهدم شده است.

وی افزود: در عملیات شناسایی و انهدام باندهای مواد مخدر ۱۰۶ نفر قاچاقچی اصلی دستگیر شده‌اند.

قاسمی با اشاره به دستگیرشدگان خرده فروش مواد مخدر نیز گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری چهار هزار و ۱۵۰ نفر شناسایی و دستگیر شده اند که پس از تشکیل پرونده قضایی به مراجع قانونی تحویل داده‌ شده‌اند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی ضربه زدن به بنیان تیم‌های قاچاقچی موادمخدر را یکی از اولویت‌های پلیس اعلام کرد و افزود: پلیس تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا عرصه را برای قاچاقچیان ناامن کند و در این راستا در ۹ ماهه نخست سال‌جاری بیش از ۲.۷ تن انواع موادمخدر در استان کشف‌ شده که این آمار نسبت به سال گذشته مساوی بوده و افزایش قابل‌ توجهی وجود نداشته است.

وی بیشترین کشفیات را مربوط به مواد مخدر سنتی ذکر کرد و اظهارداشت: تریاک بیشترین سهم کشفیات را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.