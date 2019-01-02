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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۰

رئیس دانشگاه تاکید کرد:

دانشگاه شریف سال ۹۸ مجبور به کاهش بودجه پژوهشی است

دانشگاه شریف سال ۹۸ مجبور به کاهش بودجه پژوهشی است

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: این دانشگاه در سال آینده رشد بودجه ای ۱۰.۴۵ درصدی داشته است که با این رقم باید از بودجه های پژوهشی دانشگاه بکاهیم.

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۰.۴۵ درصد بودجه این دانشگاه رشد داشته است که این رقم بسیار کم است.

وی افزود: باتوجه به اینکه برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش حقوق درنظر گرفته شده است بنابراین افزایش بودجه دانشگاه حتی متناسب با افزایش حقوق ها نخواهد بود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: باتوجه به اینکه درصد بسیار بالایی از کل بودجه دانشگاه ها صرف حقوق و دستمزد می شود بنابراین برای تامین حقوق ها در دانشگاه باید سال آینده از بودجه پژوهشی خود بکاهیم.

فتوحی اظهار داشت: با این میزان افزایش بودجه، دانشگاه صنعتی شریف سال آینده در زمینه دانشجویی مانند تغذیه و تعمیرات خوابگاهی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

کد مطلب 4501986

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