دانشگاه شریف سال ۹۸ مجبور به کاهش بودجه پژوهشی است

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۰.۴۵ درصد بودجه این دانشگاه رشد داشته است که این رقم بسیار کم است.
وی افزود: باتوجه به اینکه برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش حقوق درنظر گرفته شده است بنابراین افزایش بودجه دانشگاه حتی متناسب با افزایش حقوق ها نخواهد بود.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: باتوجه به اینکه درصد بسیار بالایی از کل بودجه دانشگاه ها صرف حقوق و دستمزد می شود بنابراین برای تامین حقوق ها در دانشگاه باید سال آینده از بودجه پژوهشی خود بکاهیم.
فتوحی اظهار داشت: با این میزان افزایش بودجه، دانشگاه صنعتی شریف سال آینده در زمینه دانشجویی مانند تغذیه و تعمیرات خوابگاهی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
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