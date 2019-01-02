تیم «مقاومت» صدرنشین لیگ برتر فوتسال استان قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده هفتم ششم لیگ برتر فوتسال استان قم شامگاه سه شنبه بسته شد و تیم فوتسال مقاومت با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم فوتسال ابو ریحان در صدر جدول لیگ برتر فوتسال قم قرار گرفت.

مقاومت که به دیدار تیم پرتو فرآوری گوشت قم رفته بود توانست حریف خود را ۶ بر ۲ شکست دهد و با گل‌های علیرضا ساریجلو (۲۶، ۳۹) و محمد هاتفی (۳۶، ۳۷، ۳۸) و صادق صبوحی (۳۹) از سد حریف خود عبور کند. گل‌های تیم پرتو فرآوری را در این بازی محمد علی مددی (۳۸)، حسین صادقی (۳۹) به ثمر رساندند.

تیم فوتسال ابوریحان، تیم هم امتیاز با مقاومت در صدر جدول در دیدار برابر پاس در یک بازی دیدنی و جذاب به تساوی ۵ بر ۵ رسید و با این تساوی صدر جدول رده بندی لیگ برتر را از دست داد و با تفاضل گل کمتر نسبت به تیم مقاومت در رده دوم قرار گرفت.

حامد رضایی (۱۱)، علی رضایی (۱۹، ۳۸)، محسن نصرت زاده (۲۷)، هادی نقی نژاد (۴۰) برای ذاکر و سید محمد تقی حسینی (۹، ۲۰) و مهدی محمد پور (۳۲) و حامد فراهانی (۳۷) و حسین محمدی (۴۰) برای ابوریحان در این بازی موفق به گلزنی شدند.

تیم فوتسال ذاکر، پر افتخارترین تیم لیگ برتر فوتسال استان قم در دیدار برابر شهید رئیس کرمی ۲ بر یک شکست خورد تا از صدر فاصله بگیرد. در این بازی حسین مردانی (۵)، رضا ملکی (۲۴) برای رئیس کرمی و عباس حسینی (۲۰) برای ذاکر گلزنی کردند.

این پِیروزی سبب شد تیم رئیس کرمی پس از مدت‌ها طعم برد را بچشد و فاصله خود را از انتهای جدول افزایش دهد. رئیس کرمی با یک بازی حساب شده و استفاده از تجربه حسین مردانی توانست سه امتیاز شیرین از ذاکری که در این هفته‌ها افت کرده بگیرد.

تیم الماس شهر نیز در مصاف با تیم یاقوت ۳ بر یک پیروز شد. محمد کاظمی (۱۶) و امیر حمدی (۱۸، ۲۲) برای الماس شهر و امیرحسین صابر (۳۹) برای یاقوت گل زدند. یاقوتی‌ها تا اینجای کار بدترین فصل حضور خود در سالهای حضورشان را تجربه می‌کنند و الماس شهر هم با اضافه کردن علی تکیه‌ای دو بازی اخیر را برده تا امیدوار به بقا باشد.