به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه صبح چهارشنبه در نشست کمیته اشتغال استان بوشهر اظهار داشت: وحدت و هماهنگی خوبی برای توسعه اشتغال در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: با حمایت‌های استاندار بوشهر پیگیری متقاضیان در سطح شهرستان‌ها انجام شده است و پرونده‌های مختلف بررسی شد و مشکلات در سطح شهرستان‌ها حل شد و رتبه دوم کشور در توسعه اشتغال را داریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: اعتبارات خوبی به استان‌ها تخصیص یافت و امیدواریم اعتبارات بیشتری به طرح‌های اشتغال روستایی اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه باید فضایی برای استفاده از ظرفیت‌های شهرک‌های صنعتی فراهم شود، ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان بوشهر وجود دارد که کشاورزی، آبزی‌پروری از جمله پرورش میگو و ماهی از ظرفیت‌های مهم استان است.

پناه با اشاره به اینکه ۷۷ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی استان بوشهر اختصاص یافته است، افزود: تسهیلات سرمایه در گردش نیز باید به خوبی مورد نظر قرار گیرد و به طرح‌های مد نظر ارائه شود.

وی سهم استان بوشهر در تسهیلات اشتغال را ۱۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تعداد طرح‌های ارسالی به بانک‌ها هزار و ۴۴ طرح بوده است که ۲۵۱ میلیارد تومان جمع کل اعتبار آنها بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه مشاغل خرد و خانگی از دیگر برنامه‌های مهم است که سهم استان بوشهر ۲۰ میلیارد تومان بوده است که رتبه سوم کشور در پرداخت را داشتیم.