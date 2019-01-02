آخرین وضعیت ساخت و ساز در مناطق زلزله زده ایلام

سیعد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۱ آبان ماه سال گذشته بود که زلزله ای در روستاهای پنج مزرعه بخش زاگرس شهرستان چرداول رخ داد و به طرح های مسکونی این روستا خساراتی وارد شد.

وی گفت: حال با گذشت بیش از ۱۳ ماه از این زلزله مردم با استفاده از تسهیلات کم بهره مسکن مشغول کار ساخت و ساز هستند.

مدیریت بحران استانداری ایلام اظهار داشت: برای خسارت دیدگان این روستا ۱۵۰ پرونده ساخت تشکیل شده است.

وی افزود: از این تعداد پرونده ها ۱۰۳ مورد پرونده احداثی و تعداد ۴۶ مورد نیز تعمیرات مسکن است که از تعداد ۱۰۳ مورد پرونده احداثی ۳۱ واحد آن در دست اجرا هستند.

وی تصریح کرد: توزیع سیمان رایگان برای ساخت و ساز و با مشارکت دفتر مقام معظم رهبری و بنیاد مسکن از خدماتی است که مردم از آن بهره مند شدند.

کریمیان افزود: کسانی که در جریان زلزله سال گذشته منازل آنها دچار خسارت شده و هنوز در این زمینه تشکیل پرونده ندادند هر چه سریع تر برای تشکیل پرونده مراجعه و در راستای احداث مسکن تلاش داشته باشند.

مدیرکل بحران استانداری ایلام افزود: ۱۵ هزار تن سیمان رایگان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مناطق زلزله زده چرداول اختصاص یافته و به ۳۰ واحد مسکونی احداثی به ازای هر واحد ۹ تن سیمان رایگان در اجرای این طرح تحویل داده شد.