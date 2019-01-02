خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا مقدمی: قرآن، کتاب آسمانی دین اسلام و کلام خداوند است اما آیا این کلام خداوند را در زندگی خود عجین کرده‌ایم.

تأثیر قرآن در زندگی بر کسی پوشیده نیست اما در هیاهو و بحران اجتماعی که امروز با آن دست ‌و پنجه نرم می‌کنیم و دشمن نیز در کمین ما نشسته، تا چه حد توانسته‌ایم این نسخه کامل الهی را برای هدایت بشر استفاده کنیم و یا به فراموشی سپرده ‌شده است.

قرآن‌کریم دربرگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و آخرت و در همه مراحل زندگی، رهبر و راهنمای انسان به ‌سوی کمال و سعادت است و روایات زیادی در خصوص تأثیرات مثبت قرآن وجود دارد که در این میان بخش‌هایی از تأثیر قرآن در زندگی چند نفر از فعالان قرآنی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

یک از این فعالان قرآنی در رشته قرائت قرآن به خبرنگار مهر می‌گوید: از ۱۰ سالگی در کلاس‌های تابستانی در رشته قرائت قرآن شرکت می‌کردم و در ۱۲ سالگی جواز حضور در مسابقات کشوری قرائت قرآن را به دست آوردم اما به علت بیماری نتوانستم در این مسابقه حضور داشته باشم، این در حالی است که در سال‌های بعد در رقابت‌های کشوری رتبه اول را کسب کردم.

مریم فضلی می‌افزاید: دوستان من نیز از فعالان قرآنی بودند و اعتقاد راسخ به این مهم دارم که نقش خانواده و معلمم در موفقیت‌هایی که در زندگی قرآنی به دست آوردم، بسیار مؤثر بوده است و در حال حاضر تدریس قرائت قرآن در رشته صوت، لحن و روخوانی را انجام می‌دهم.

وی اظهار می‌کند: ۳۳ سال سن دارم و ۱۳ سال است که ازدواج‌ کرده و دارای دو فرزند هستم و در این مدت زندگی زناشویی به علت ارتباط و انسی که با قرآن داشتم، زندگی خوبی را در کنار فرزندان و همسرم تجربه کرده‌ام.

این فعال قرآنی که کارشناس علوم‌تربیتی است، می‌گوید: یکی از شروط ازدواج‌مان این بود که هر جا اختلاف‌نظر بود، سخن هر کس که به قرآن نزدیک بود را انجام دهیم و خوشبختانه تاکنون هم برکات خوبی را در زندگی مشترک داشتیم و دختر ۱۰ ساله‌ام قاری قرآن است و در مسابقات قرائت قرآن، رتبه اول را کسب کرده است.

وی در کلام آخر خاطرنشان می‌کند: تدبر و تفکر در قرآن در مواقع بحرانی، زندگی را شیرین و مشکلات را حل می‌کند؛ چراکه قرآن معجزه می‌کند.

با فعال قرآنی دیگری باب سخن را باز می‌کنم، مرادلو حافظ کل قرآن‌کریم، ۳۹ساله، متأهل و دارای دو فرزند است.

وی می‌گوید: از سال ۸۷ شروع به حفظ قرآن‌کردم ولی از دوران کودکی و نوجوانی نیز در حوزه قرآن، فعالیت می‌کردم ولی از سال ۸۷ به جد قرآن را دنبال کردم.

مرادلو که کارشناس علوم قرآنی بوده و در مربی‌گری رشته حفظ نیز فعالیت می‌کند، قرآن را یک داروی آرامش‌بخش عنوان کرده و معتقد است: قرآن به زندگی آرامش می‌بخشد و وقتی قرآن می‌خوانی با این کتاب نورانی انس و الفت می‌گیری.

وی ادامه می‌دهد: به جوانان، نوجوانان، دختران و پسران توصیه می‌کنم به‌جای از تفریحاتی همچون ماهواره و شبکه‌های مجازی، قرآن بخوانند که سعادت و خوشبختی در قرآن است که اگر با این کتاب دوست شویم در زندگی فردی و روابط زناشویی موفق و خوشبخت خواهیم بود؛ چراکه قرآن راه سعادت را به انسان نشان می‌دهد و نمی‌گذارد به بیراهه برود، به همین خاطر جوانان‌مان را باید با قرآن آشنا کنیم.

به سراغ سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان رفتیم.

حجت‌الاسلام علیرضا بهبودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به برنامه‌های اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان اشاره کرده و می‌گوید: این اداره در سه محور آموزش، ترویج و حمایت، برنامه‌های خود را اجرا می‌کند.

وی با بیان اینکه طبق اساسنامه تبلیغات اسلامی، آموزش همگانی مردم در زمینه ترویج و نشر معارف قرآنی و آموزش قرآنی در دستور کار است، ادامه می‌دهد: این آموزش‌ها در قالب عمومی و تخصصی است که آموزش‌های عمومی از طریق مؤسسات و خانه‌های قرآنی در حال انجام است.

بهبودی با بیان اینکه این کلاس‌ها در قالب دوره‌های روخوانی، روان‌خوانی، تجوید و حفظ برای سنین مختلف برگزار می‌شود، تأکید می‌کند: آموزش‌های تخصصی ویژه مخاطبان سطح بالا بوده و دوره‌ها تخصصی است.

سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان می‌افزاید: دوره‌های تربیت‌معلم، تربیت آموزش‌یار قرآن و دوره‌های تربیت داور قرآن در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود.

۱۱۰ خانه قرآنی شهری و روستایی داریم

بهبودی با بیان اینکه ۳۵ موسسه قرآنی از هیئت رسیدگی مجوز دارند، یادآور می‌شود: ۱۱۰ خانه قرآنی شهری و روستایی داریم.

سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه مؤسسات قرآنی ارشاد و تبلیغات اسلامی یکسان‌سازی شده است، می‌گوید: در حال حاضر با اجرای طرح یکسان‌سازی، تعداد مؤسسات قرآنی در استان به ۶۰ موسسه رسیده است.

بهبودی اظهار می‌کند: استان زنجان در زمینه قرائت، صوت و لحن گام‌های خوبی برداشته است و متولیان بر تقویت برنامه‌های قرآنی تأکید زیادی دارند.

وی به بانک اطلاعاتی حافظان قرآن‌کریم در استان زنجان اشاره کرده و می‌گوید: آمار حافظان قرآن‌کریم از طریق دبیرخانه اعطای مدرک تخصصی حفاظ‌ وجود دارد و سازمان دارالقرآن، تنها نهاد تخصصی است که در زمینه حفظ قرآن فعالیت می‌کند، یعنی آزمونی که سالانه گرفته می‌شود مدرک تخصصی معادل دانشگاهی صادر می‌شود.

این مسئول تصریح می‌کند: برای این حافظان از دیپلم تا دکترا مدرک داده می‌شود که بتوانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند و ارزش استخدامی دارد، چرا که حفظ ۱۰ جزء معادل دیپلم، حفظ کل سه شاخه دارد که از لیسانس تا دکترا به تناسب درجه مدرک می‌گیرند و در مجموع بیش از ۵۰۰ حافظ کل قرآن‌کریم در استان وجود دارد.

وی، کمبود اعتبار را عامل مهم اجرای برنامه‌های قرآنی عنوان کرده و ادامه می‌دهد: امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به نسبت سایر استان‌ها کم‌ترین اعتبار را دارد و این امر باعث شده در بحث برنامه‌ها آن‌طور که باید مطلوب نباشیم ولی با تلاش مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و نیز تلاش فعالان قرآنی، امسال شاهد رشد ۱۰ پله‌ای در کشور بودیم و توانستیم رتبه ۱۳ کشوری را به خود اختصاص دهیم.

انجمن خیرین قرآنی را در استان زنجان راه‌اندازی شد

سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان به ورود خیرین در بخش قرآنی اشاره کرده و می‌افزاید: انجمن خیرین قرآنی را در استان زنجان راه‌اندازی کردیم و در این میان از هر شهرستان یک نماینده انتخاب شده است. انجمن مجمعی است که به صورت فصلی برگزار می‌شود و خدمات خوبی در این زمینه ارائه شده است.

بهبودی با بیان اینکه مردم خیر زنجانی می‌توانند به یاد اموات، قرآن هدیه کنند و خوشبختانه یک سال که از راه‌اندازی این انجمن می گذرد، فعالیت‌های خوبی انجام گرفته است، اظهار می‌کند: بحث حمایت از فعالیت‌های قرآنی، از توفیقات خوب انجمن خیرین قرآنی است و دارالقرآن کریم در قیدار و صائین‌قلعه توسط خیرین در حال ساخت است.

این مسئول قرآنی با بیان اینکه حمایت از فعالیت‌های قرآنی باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود، بیان می‌کند: مردم به جای نذر قربانی، نذر قرآنی داشته باشند.

ترویج مبانی قرآنی بهترین راهکار مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است و لذا باید در راستای توسعه و توجه به این بخش برنامه ریزی ویژه صورت بگیرد.