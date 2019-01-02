یک میلیون و ۶۷۰ هزار تن کالا در ایلام جابجا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله دلخواه اظهار داشت: درنه ماهه سالجاری طی ۱۰۹ هزار سرویس، بیش از یک میلیون و ۶۷۰ هزار تن کالا در استان جابجا شده است.

وی گفت: این میزان جابجایی کالا نسبت به مشابه سال گذشته افزایش چندانی نداشته است.

وی گفت: افزایش کرایه حمل، کنترل بارنامه های شرکتها، وارد کردن نرخهای کف باعث افزایش ۳۰ درصدی درآمدها شده است.

وی تصریح کرد: ۵۳ شرکت حمل و نقل کالا در حال حاضر در استان فعال هستند و بیش از چهار هزار و ۸۵۷ دستگاه کامیون با عمر میانگین ۱۲ سال دراستان فعالیت دارند.

وی تصریح کرد حدود چهار هزار و ۸۰۸ نفر راننده در بخش حمل و نقل استان مشغول کار هستند.