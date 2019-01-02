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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۶

غرب انتخابات بنگلادش را زیر سوال برد

غرب انتخابات بنگلادش را زیر سوال برد

آمریکا و اتحادیه اروپا با طرح ادعاهایی درخصوص بروز خشونت و بی‎نظمی در انتخابات پارلمانی بنگلادش، خواستار تحقیق پیرامون موارد نقض قانون شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت‌های غربی شامل آمریکا و اتحادیه اروپا نتایج انتخابات پارلمانی بنگلادش را زیر سوال برده و مدعی بروز برخی بی‌نظمی‌ها شدند.

آنها همچنین خشونت درگرفته در روز انتخابات را محکوم کرده و خواستار تحقیق پیرامون این موارد شدند.

برآورد انجام شده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس می‌تواند چهره «شیخ حسینه» نخست وزیر و حزب «عوامی لیگ» را که با کسب بیش از ۹۰ درصد آراء پیروز انتخابات هستند، خدشه‌دار کند.

مخالفین حسینه نتیجه انتخابات را نمی‌پذیرند. این در حالی است که کمیسیون انتخابات بنگلادش در بیانیه ای هرگونه درخواست معترضان به ابطال نتیجه انتخابات و برگزاری دور جدید این رویداد مهم را رد کرد.

آمریکا بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی بنگلادش است و درباره آنچه به زعم خود گزارش معتبری از خشونت و بی‌نظمی در آستانه برگزاری انتخابات می‌داند؛ ابراز نگرانی کرده است.

دستکم ۱۷ نفر در روز برگزاری انتخابات که یکشنبه این هفته بود؛ کشته شدند.

کد مطلب 4502035
مریم خرمایی

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