جشنواره ملی پویانمایی پیشگیری ازوقوع جرم پایان یافت/رقابت ۱۸۶ اثر

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رییس کل دادگستری فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مسئولان استانی، در آیینی که به میزبانی تالار حافظ برگزار شد، برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.

در ابتدای این مراسم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: پویانمایی داری قدرت تاثیرگذاری نامحدود است که کمپانی های بزرگ هالیوود با توجه به این تاثیرات دست تولیداتی دارند که فرهنگ جهان را در دست گرفته اند.

صابر سهرابی با بیان اینکه هنر انیمیشن میدان گسترده ای است که توانسته ناهنجاری های بسیاری را به طور معجزه آسایی معرفی کند، افزود: انیمیشن در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی گام های اساسی برداشته است.

وی در عین حال بر مبحث آموزش در جلوگیری از آسیبهایی اجتماعی توسط هنر به ویژه انیمیشن تاکید کرد و گفت: این صنعت در دنیا کنونی می تواند با هدف جذب مخاطب و ایجاد محورهایی در زمینه معرفی ناهنجاری ها در زمینه آموزش و پیشگیری برترین رسانه باشد.

سهرابی برپایی این جشنواره توسط دستگاه قضایی را به فال نیک گرفت و افزود: دستگاه های اجرایی تردیدی نداشتن باشند که به وسیله فرهنگ و هنر می توان به شکلی تاثیرگذار سخن گفت و در حوزه پیشگیری از وقوع جرم زبان هنر، گویا و تاثیرگذارتر از هر زبان و ابزاری است.

در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه ۱۸۲ آثار در دو بخش عمومی و دانش‌آموزی به دبیرخانه جشنواره رسید، ضمن توجه به ابزارهایی که دشمن برای تماشا قرار دادن فرهنگ و هنر کشورها مورد بهره برداری قرار می دهد، گفت: مقابله با این جریان تنها وظیفه نهادهای فرهنگی نیست و تمام نهادهای غیر تخصصی دولتی و غیردولتی باید است و وظیفه خود را نسبت به این موضوع عملی کند؛ به همین دلیل دستگاه قضایی استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تصمیم گرفت در این جشنواره ورود پیدا کند.

احمد رحمانیان با بیان اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با جنگ نرم و تأکید ایشان که تمام دستگاه‌ها در این موضوع ورود کنند، افزود: گرچه که وظیفه اصلی دستگاه قضایی فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است اما در کنار اقدامات سلبی اقدامات ایجابی را مد نظر قرار خواهد داد که اصلی‌ترین آن فرهنگ سازی و موضوعاتی از این دست خواهد بود

وی به اهمیت موضوع در جایی که خط دفاع از ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی و صیانت از نوجوانان و جوانان کشور و از سوی دیگر فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت آنان در این مسیر است، تصریح کرد: در این جشنواره زمینه‌های شکل‌گیری آن فراهم شد؛ کاری که در این جشنواره صورت گرفت کار مشارکتی بود هرچند که محور دستگاه قضایی و دادگستری استان بود ولی کار جمعی و با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری فارس، آموزش و پرورش و سایر دستگاه فرهنگی اجتماعی سیاسی و حکومتی استان صورت گرفت.

دبیر این جشنواره در ادامه تصریح کرد: در حقیقت آنچه که ما در حوزه پیشگیری به عنوان مدیریت انجام می دهیم و بیشترین هدف ما استفاده از ظرفیت هنر و هنرمندان در جهت پیشگیری به عنوان اصلی‌ترین رکن آموزش و آگاهی است هدف دوم ما فراهم کردن زمینه فعالیت هنرمندان خصوصاً هنرمندان ارزشی و متعهد جهت تولید آثار در حوزه جرایم و آسیب های اجتماعی است و نهایتاً استفاده از این ابزار نرم در جنگ نرم که دشمن از چند سال قبل علیه ما و نظام آغاز کرده است.

رحمانیان با یادآوری اینکه جشنواره از ابتدای سال بوده است از ارسال ۱۸۶ اثر به جشنواره خبر داداد و افزود: از این تعداد آثار در حوزه آسیب های نوظهور و فضای مجازی ۴۵ اثر ،فرهنگ شهروندی ۳۷ اثر اعتیاد ۴۲ اثر ، خشونت ۱۲، آسیب‌های اجتماعی ۱۱، فرهنگ رانندگی ۱۶ در مجموع از ۱۶ استان شرکت کننده داشتیم که در دو بخش عمومی و دانش آموزی برگزار شد

وی اعلام کرد: جشنواره یازدهم و دوازدهم دی ماه آثار مختلف بین ۳۰ تا ۱۰۰ ثانیه را به نمایش گذاشته است که این آثار بعداً در شبکه های اجتماعی جهت استفاده و دیدن عمومی و صدا و سیما استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محورها و موضوعات نخستین جشنواره ملی پویانمایی آگاهی، آموزش و پیشگیری از وقوع جرم، خشونت، اعتیاد، طلاق، آسیب‌های نوپدید: تلفن همراه، ماهواره و فضای مجازی (شبکه‌های اجتماعی، جرائم اخلاقی، جرائم و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و ...)، حاشیه نشینی، فرهنگ رانندگی و فرهنگ شهروندی بود.