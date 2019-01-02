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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۶

مدیرکل منابع طبیعی کرمانشاه:

۲ میلیون هکتار از خاک کرمانشاه در معرض فرسایش شدید قرار دارد

۲ میلیون هکتار از خاک کرمانشاه در معرض فرسایش شدید قرار دارد

کرمانشاه_مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: بر اساس آمارهای موجود ۲ میلیون هکتار از اراضی استان در معرض فرسایش شدید قرار دارد.

ان شالله کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان کرمانشاه ۱۸ حوضه آبخیزبزرگ دارد، اظهار داشت: روند تخریب فرسایش درهمه حوزه ها به دلیل تخریب پوشش گیاهی مرتعی، جنگلی و تغییر کاربری در معرض نابودی است.

وی افزود: میزان فرسایش خاک به طورمتوسط در استان کرمانشاه و در یک سال ۱۲ تن بر هکتار است که بر اساس آمارهای موجود ۲ میلیون هکتار در معرض فرسایش شدید قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه بیان کرد: بیشترین میزان هدررفت در شهرستان‌های قصرشیرین، گیلانغرب و ثلاث باباجانی وجوددارد و در سایر شهرستان‌ها مانند اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، دالاهو و جوانرود هم فرسایش خاک وجود دارد.

وی گفت: در کشور به طور متوسط میزان فرسایش خاک ۱۶ تن در هکتار است که عمدتا مناطق بیابانی و فاقد جنبه اقتصادی هستند اما این حجم از فرسایش خاک در استان کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی زیاد است.

کولانی تصریح کرد: برخی از نقاط از نظر ساختار زمین شناسی حساسیت و فرسایش بیشتری دارند با این حال عامل اصلی فرسایش خاک، تخریب و تغییر کاربری است که در سطح منطقه ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه درمنطقه کوهدشت به کرمانشاه تخریب چشمگیری وجود دارد، افزود: عمده تخریب ها دراین مناطق به دلیل انجام عملیات گازرسانی، آب‌رسانی، ساخت بزرگراه و فیبرنوری رخ می دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه عنوان کرد: اگرچه سازمان جنگل ها وظیفه اصلی حفاظت از خاک و کنترل رسوب و فرسایش را به عهده دارد اما باید همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های خدمات رسان نظیر آب، گاز نیز در انتخاب مسیرانجام عملیات همکاری کنند.

کد مطلب 4502041

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