به گزارش خبرگزاری مهر، قباد محمدی در کارگروه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور اظهار داشت: دخالت برخی از عطاری‌ها در امور پزشکی باعث شده است تا مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند و این افراد با تجویزهای ناصحیح خود موجب وارد آمدن آسیب های جدی از جمله قطع عضو به بعضی از همشهریان شده اند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: عرضه انواع داروهای دست ساز، داروهای مخدر و روانگردان توسط برخی از این عطاری ها نیز از دیگر معضلات این صنف است که می طلبد دستگاه های نظارتی برای برخورد با متخلفان این صنف تصمیماتی اتخاذ کنند.

محمود رضا مرادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه هم در این نشست اظهار داشت: بیکاری، بی انگیزگی کاسب های معتبر، عدم پرداخت مالیات و مشکلات اقتصادی همگی از تبعات قاچاق هستند اما این یک سوی قضیه است زیرا وقتی به قاچاق کالاهای سلامت محور می رسیم باید به همه این مشکلات وعواقب ناگوار دیگری مثل بیماری و لطمه به سلامت جامعه را نیز اضافه کنیم.

وی با اشاره به اینکه امنیت و سلامت دو نعمت بزرگی هستند که خداوند به بندگانش عطا کرده است، افزود: ورود یک ماده غذایی آلوده به کشور می تواند جان یک جامعه را به خطر بیندازد و این موضوع کار نگهبانان سلامت را حساس تر و دشوارتر می کند.

مرادی گفت: یکی از مهمترین مشکلات قاچاق کالاهای سلامت محور ورود بی رویه داروهای نیروزا از مرزها است که متاسفانه بسیاری از جوانان بر اثر مصرف این داروها دچار عوارض جبران ناپذیری از جمله عقیمی، مشکلات جنسی، ریزش مو و مشکلات قلبی شده اند.