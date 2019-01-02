آلودگی سموم کشاورزی تالابهای آذربایجان غربی را تهدید می کند

پرویز آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تالابهای استان با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ تالاب، دریاچه پشت سد و منابع آب در استان وجود دارد اظهارداشت: به دلیل فصلی بودن بسیاری از تالابهای استان در نیمه اول سال وضعیت آبی مناسبی ندارند.

وی با بیان اینکه در نیمه دوم سال به دلیل بارشهای مناسب وضعیت تالابها مناسب بوده و پرآب می شوند عنوان کرد: اما هم اکنون سه تالاب از جمله یادگارلو بیش از ۱۵ سال خشک شده و با وجود اقدامات صیانتی این اداره کل متاسفانه موفق به احیای این تالابها نشده ایم.

آراسته با بیان اینکه هم اکنون سموم کشاورزی و ورود پساب های این بخش تالابهای استان را تهدید می کند گفت: یکی از مشکلات تالابهای استان کیفیت آبهای ورودی است و در سالهای اخیر ورود آبهای مازاد بخش کشاورزی از طریق زهکش ها موجب آلودگی این منابع آبی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص آلودگی تالاب کانی برازان نخستین سایت پرنده نگری کشور افزود: برای رفع این مشکل دو لاگون طبیعی و انسان ساخت در تالاب بین المللی کانی برازان ایجاد شده است.

وی از لایروبی تالاب و انهار استان خبر داد و خاطرنشان کرد: طی ۹ ماه گذشته در دو منطقه نقده و مهاباد به طول ۵۴ کیلومتر از تالابهای این دو شهرستان لایروبی شده اند.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه ورود سموم باقی مانده از محصولات کشاورزی به تالاب ها زمینه ساز آلودگی شدید تالابها شده که در دراز مدت ضمن آسیب جدی به محیط زیست موجب خطرات بهداشتی نیز می شود افزود: تشکل های زیست محیطی و مردم در این زمینه باید همکاری بیشتری برای رفع این معضل زیست محیطی داشته باشند.