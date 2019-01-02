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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

اواخر هفته جاری؛

هوای آذربایجان غربی برفی می شود/لزوم رعایت نکات ایمنی

هوای آذربایجان غربی برفی می شود/لزوم رعایت نکات ایمنی

ارومیه – رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: از روز پنجشنبه هفته جاری با ورود سامانه بارشی جدید بارش باران و برف در استان آغاز می شود.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی بیانگر فعالیت امواج کم دامنه طی روز پنجشنبه به استان است افزود: در اثر فعالیت این سامانه بارشی شاهد بارش باران، برف، وزش باد به ویژه در جنوب استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در پی بارش باران و برف کاهش دید و اخلال در تردد جاده ای پیش بینی می شود عنوان کرد: به رانندگان و مسافرانی که قصد تردد در محورهای استان را دارند توصیه می شود تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

صابری مجموع بارندگی در ایستگاه های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته را ارومیه ۰.۱، اشنویه ۶.۲، ماکو ۴.۲، پیرانشهر ۱.۷، سردشت ۲.۴، چالدران ۱.۸ و پلدشت ۱.۲ میلیمتر عنوان کرد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با بیان اینکه سلماس با دمای منفی ۶.۴ درجه سردترین شهر استان در ۲۴ ساعت گذشته بود گفت: نقده با دمای ۸ درجه نیز گرم ترین شهر استان به شمار می رود.

صابری با اشاره به اینکه اواخر هفته شدت ناپایداری ها برای مناطق جنوبی استان پیش بینی شده است ادامه داد: شب گذشته نیز عبور سامانه بارشی زودگذر موجب بارش برف و باران در شهرهای ماکو و چالدران شد.

اواخر هفته ورود سامانه بارشی موجب بارش برف و باران، اختلال در تردد جاده ای و مه آلودگی هوای استان در روز ۱۳ دی ماه می شود.

کد مطلب 4502154

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