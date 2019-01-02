مهدی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی استان و تأثیر این مهم بر رشد گیاهان منطقه، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته پس از انجام عملیات بیولوژیک که منجر به ایجاد پوشش گیاهی می‌شد حداکثر باگذشت سه سال درختان به ثمر می‌نشستند درحالی‌که امروزه با افت آب‌های زیرزمینی شاهد چنین اتفاقی نیستیم.

وی با تأکید بر اینکه در بسیاری مواقع مجبوریم دوره‌های آبیاری بیشتری را لحاظ کنیم، گفت: باید برای جلوگیری از تخریب پوشش‌های گیاهی تلاش کنیم زیرا ایجاد دوباره پوشش‌های گیاهی تقریباً غیرممکن یا سال‌ها زمان می‌برد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز بابیان اینکه افت آب‌های زیرزمینی و استفاده بیش‌ازحد از این منابع باعث ایجاد آسیب‌های جدی برای منابع طبیعی و محیط‌زیست شده است.

فتحی در بخش دیگری به موضوع شترهای سرگردان در مناطق بیابانی استان البرز اشاره کرد و گفت: در اینکه شتر حیوان مفیدی است و در شرایط خیلی سخت آب و هوایی می‌تواند ادامه حیات دهد، شکی نیست اما استفاده این حیوان در البرز با توجه به شرایط جغرافیایی به‌صرفه نیست و مشکل‌آفرین است.

عرصه‌های بیابانی استان البرز عصاره‌های پفکی دارد

وی با تأکید بر اینکه بیابان‌های استان شور است، گفت: در برخی مناطق کشور عرصه‌های بیابانی به‌صورت شن‌های روان است، شن سنگین بوده و به‌راحتی حمل نمی‌شود هرچقدر هم شتر بر روی آن پا بگذارد اتفاق خاصی نمی‌افتد اما خاک استان البرز به دلیل شوری، پفکی بوده و روان نیست درنتیجه وقتی پای انسان، حیوان یا چرخ ماشین روی آن گذاشته شود به‌صورت ریز پودر شده و در هوا پخش می‌شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز بابیان اینکه عرصه‌های بیابانی استان البرز عصاره‌های پفکی دارد، گفت: وقتی شتر وارد این عرصه می‌شود و پای خود را روی زمین می‌گذارد زمینه بروز ریزگردها ایجاد می‌شود، به همین دلیل علیرغم فایده‌های زیادی که این حیوان دارد مجبور هستیم از ورود آن به عرصه‌های بیابانی استان جلوگیری کنیم.

فتحی گفت: صرفه اقتصادی نگهداری از این حیوان باعث شده با توجه به اعلام اخطارهای لازم شاهد ورود نفرات زیادی از شترهای سرگردان در سطح عرصه‌های بیابانی استان البرز باشیم.

وی با تأکید بر اینکه شترها باید در یک محیطی بسته نگهداری شوند اما این مهم هزینه‌های زیادی ازجمله تأمین علوفه را به صاحبان شترها تحمیل می‌کند، گفت: این دلیل باعث شده که آن‌ها زیر بار تأمین هزینه‌ها نروند و حیوانات را در عرصه‌های بیابانی رها کنند.

۲۰۰۰ نفر شتر سرگردان در بیابان‌های استان البرز

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در پاسخ به این سؤال که طرح گردشگری استفاده از شتر در محیط‌های بیابانی استان در چه صورتی می‌تواند اجرا شود، گفت: استفاده از شترها در این مورد محدود است، مجریان می‌تواند با استفاده از ۱۰ نفر شتر و با تعیین محدوده حفاظت‌شده اقدام به اجرای این طرح کنند.

فتحی با اشاره به اینکه گاهی شاهد ورود ۶۰۰ نفر شتر به عرصه‌های بیابانی استان هستیم، گفت: گاهی این آمار به هزار نفر شتر می‌رسد و این مسئله در بروز پدیده ریزگرد تأثیرگذار است.

وی اضافه کرد: در برخی مواقع سال از استان‌های مجاور نیز شترهای سرگردان وارد عرصه‌های بیابانی استان البرز می‌شود، آمار کلی در این خصوص حدود دو هزار نفر شتر است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با تأکید بر اینکه منابع طبیعی با این مسئله برخورد می‌کند، گفت: پس از خروج این حیوانات از استان پس از مدتی دوباره شاهد ورود آن‌ها به عرصه‌های بیابانی هستیم.