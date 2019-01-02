۱۱۴هزار نخ سیگار قاچاق در چالدران کشف شد

سرهنگ اسدالله مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کشفیات انتظامی استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهارداشت: در این مدت با تلاش ماموران انتظامی ۱۴هزارنخ سیگار قاچاق ازیک دستگاه سواری درمحور چالدران به ارزش۱۰۰میلیون ریال کشف و ضبط و یک متهم در این زمینه دستگیر شد.

وی کشف ۴۴۵ قلم لوازم یدکی خودروی سنگین، ۹۳کیلوگرم بوش خودرو، ۴۸ طاقه پارچه، ۳۷ عدد انواع شوینده، ۴۸جفت کفش اسپورت و۴۸عدد شیر خشک قاچاق درخوی ازیک دستگاه اتوبوس به ارزش ۴۰۰میلیون ریال ودستگیری یک نفر متهم را از دیگر اقدامات انتظامی استان برشمرد.

سرهنگ مالکی از کشف ۱۵۵ ثوب البسه و ۳۵ قواره پارچه در محور مهاباد – پیرانشهر خبر داد و گفت: این کالاها به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال از یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور مهاباد – پیرانشهر کشف و یک نفر متهم در این خصوص شناسایی ودستگیر شد.

سرهنگ مالکی با اشاره به کشف لوازم آرایشی – بهداشتی قاچاق در سردشت خاطرنشان کرد: این کالاهای قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال در محور سردشت – مهاباد از یک دستگاه خودروی جیپ کشف و ضبط شد.

معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی دستگیری سارقان سابقه دار خودروی سانتافه درشهرستان سردشت وتحویل به مراجع محترم قضایی، کشف ظروف آشپزخانه قاچاق درپیرانشهر به تعداد ۳۶۰قلم به ارزش ۱۰۰میلیون ریال در محور پیرانشهر -نقده از یک دستگاه اتوبوس توقیفی درایست بازرسی شهید شیرازی ودستگیری یک نفر متهم را از دیگر اقدامات انتظامی استان در ۲۴ ساعت گذشته عنوان کرد.